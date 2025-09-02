Рейтинг@Mail.ru
Три человека пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 02.09.2025 (обновлено: 18:08 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/obstrel-2039180161.html
Три человека пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области
Три человека пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 02.09.2025
Три человека пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области
Три человека пострадали в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате артобстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T17:57:00+03:00
2025-09-02T18:08:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате артобстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось артобстрелу ВСУ. Пострадали три человека. Бойцы самообороны доставили раненых в Шебекинскую ЦРБ. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча. Его супруга получила баротравму. После оказания необходимой помощи мужчина останется под наблюдением в стационаре, женщину переведут в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Глава региона добавил, что третий пострадавший, получивший минно-взрывную травму, а также слепое осколочное ранение бедра, после оказания помощи продолжит лечение амбулаторно.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Украина
Три человека пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области

Три человека пострадали при артобстреле ВСУ в Новой Таволжанке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты от снарядов ВСУ
Фрагменты от снарядов ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагменты от снарядов ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате артобстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось артобстрелу ВСУ. Пострадали три человека. Бойцы самообороны доставили раненых в Шебекинскую ЦРБ. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча. Его супруга получила баротравму. После оказания необходимой помощи мужчина останется под наблюдением в стационаре, женщину переведут в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что третий пострадавший, получивший минно-взрывную травму, а также слепое осколочное ранение бедра, после оказания помощи продолжит лечение амбулаторно.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала