Три человека пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области

Три человека пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 02.09.2025

Три человека пострадали при обстреле ВСУ в Белгородской области

Три человека пострадали в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате артобстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.09.2025

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

украина

БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате артобстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось артобстрелу ВСУ. Пострадали три человека. Бойцы самообороны доставили раненых в Шебекинскую ЦРБ. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча. Его супруга получила баротравму. После оказания необходимой помощи мужчина останется под наблюдением в стационаре, женщину переведут в городскую больницу №2 Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Глава региона добавил, что третий пострадавший, получивший минно-взрывную травму, а также слепое осколочное ранение бедра, после оказания помощи продолжит лечение амбулаторно.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

белгородская область

украина

Новости

