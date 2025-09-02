https://ria.ru/20250902/obschezhitie--2039176911.html

Общежитие медколледжа завершат строить до конца года в поселке Приангарья

Общежитие медколледжа завершат строить до конца года в поселке Приангарья

ИРКУТСК, 2 сен - РИА Новости. Строительство общежития для студентов медицинского колледжа завершится в поселке Усть-Ордынском в декабре 2025 года, оно рассчитано на 120 человек, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Эхирит-Булагатский район посетил объекты здравоохранения, которые находятся в процессе строительства и модернизации, а также провел встречу со студентами и преподавателями медицинского колледжа. Первым объектом стало строительство детской поликлиники на 150 посещений в смену. Работы идут по федеральному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения, на них направлено более 800 миллионов рублей. Подрядчик планирует до начала зимы закрыть тепловой контур четырехэтажного здания, в холодное время года заниматься внутренними работами. Сдача объекта запланирована на 2026 год. "Продолжается строительство общежития для медицинского колледжа им. М.Ш. Шобогорова по госпрограмме "Развитие образования". Стоимость проекта составляет 389,3 млн рублей, работы начались в 2023 году и завершатся в декабре 2025 года. Здание рассчитано на 120 мест, в нем будут актовый, читальный, обеденный и спортивный залы, административно-бытовые помещения и жилая зона", - говорится в сообщении. В колледже состоялась встреча губернатора Игоря Кобзева со студентами и преподавателями, в ходе которой участники обсудили актуальные вопросы, связанные с учебным процессом, условиями проживания и перспективами профессионального развития. Также были подняты темы внедрения новых технологий в обучение и улучшения материально-технической базы колледжа. Глава региона поблагодарил студентов за поддержку семей СВО, за изготовление масксетей и перевязочного материала. В настоящее время в колледже обучается 244 студента, из которых 187 – за счет средств бюджета Иркутской области. В этом году выпуск состоял из 101 человека, из которых 16 были трудоустроены в областную больницу №2 в поселке Усть-Ордынский. Все выпускники распределены по ФАПам и врачебным амбулаториям. В целом по округу уровень укомплектованности среднего медицинского персонала составляет примерно 98%. Среди студентов колледжа не только жители Усть-Ордынского Бурятского округа, но и из других районов Иркутской области - Усть-Илимского, Ольхонского, Качугского, Жигаловского. Идея строительства общежития возникла еще в 2014 году. Однако толчком к реализации стало посещение колледжа губернатором региона Игорем Кобзевым в 2021 году. Также глава региона посетил врачебную амбулаторию в селе Олой, которая была построена в 2001 году. В этом году в рамках регионального проекта "Модернизации первичного звена здравоохранения", входящего в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", в медучреждении начался капремонт. На него выделено более 9 миллионов рублей. К амбулатории прикреплено 1280 человек, в настоящее время все пациенты распределены по медучреждениям близлежащих населенных пунктов. В Эхирит-Булагатском районе также завершается возведение Дома спорта. Сейчас его готовность оценивается в 87%, завершатся работы в первом квартале 2026 года. Губернатор отметил, что объект будет в перспективе рассмотрен как площадка для проведения областного праздника Сур-Харбан.

