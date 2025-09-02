Рейтинг@Mail.ru
Нефтяная пленка у Новороссийска скоро испарится, сообщил океанолог - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 02.09.2025 (обновлено: 23:21 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/novorosiysk-2039219580.html
Нефтяная пленка у Новороссийска скоро испарится, сообщил океанолог
Нефтяная пленка у Новороссийска скоро испарится, сообщил океанолог - РИА Новости, 02.09.2025
Нефтяная пленка у Новороссийска скоро испарится, сообщил океанолог
Нефтяная пленка, образованная в результате разлива нефти у берегов Новороссийска, имеет толщину не более микрона и в течение нескольких дней испарится и... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T23:20:00+03:00
2025-09-02T23:21:00+03:00
новороссийск
черное море
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152438/02/1524380272_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e2bc0e5bbb97bbdfbe0207a33e2a83b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Нефтяная пленка, образованная в результате разлива нефти у берегов Новороссийска, имеет толщину не более микрона и в течение нескольких дней испарится и растворится, сказал РИА Новости океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный. "Пятно распалось на несколько частей. Оно тонкое, не более микрона толщины. В конце концов оно испаряется, растворяется и исчезает. Пленка, хоть и размеры пятна огромные, но она достаточно тонкая. В течение нескольких дней – пока пленка в море, оно все "уйдет", - сказал Станичный. Скорость испарения и растворения пленки зависит от многих факторов, в том числе от состава фракций нефти, температуры, перемешивания в воде. В пятницу в КТК сообщили, что на выносном причале компании в Черном море при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность.
https://ria.ru/20250902/uchenye-2039000149.html
новороссийск
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152438/02/1524380272_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_024542bdb743b0bf223f99cdeb3dae41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, черное море, россия
Новороссийск, Черное море, Россия
Нефтяная пленка у Новороссийска скоро испарится, сообщил океанолог

Станичный: нефтяная пленка у Новороссийска испарится за несколько дней

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Нефтяная пленка, образованная в результате разлива нефти у берегов Новороссийска, имеет толщину не более микрона и в течение нескольких дней испарится и растворится, сказал РИА Новости океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный.
"Пятно распалось на несколько частей. Оно тонкое, не более микрона толщины. В конце концов оно испаряется, растворяется и исчезает. Пленка, хоть и размеры пятна огромные, но она достаточно тонкая. В течение нескольких дней – пока пленка в море, оно все "уйдет", - сказал Станичный.
Скорость испарения и растворения пленки зависит от многих факторов, в том числе от состава фракций нефти, температуры, перемешивания в воде.
В пятницу в КТК сообщили, что на выносном причале компании в Черном море при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность.
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Российские ученые разработали новый способ очистки воды от нефтепродуктов
Вчера, 08:30
 
НовороссийскЧерное мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала