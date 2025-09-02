https://ria.ru/20250902/novorosiysk-2039219580.html
Нефтяная пленка у Новороссийска скоро испарится, сообщил океанолог
Нефтяная пленка у Новороссийска скоро испарится, сообщил океанолог - РИА Новости, 02.09.2025
Нефтяная пленка у Новороссийска скоро испарится, сообщил океанолог
Нефтяная пленка, образованная в результате разлива нефти у берегов Новороссийска, имеет толщину не более микрона и в течение нескольких дней испарится и... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T23:20:00+03:00
2025-09-02T23:20:00+03:00
2025-09-02T23:21:00+03:00
новороссийск
черное море
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152438/02/1524380272_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e2bc0e5bbb97bbdfbe0207a33e2a83b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Нефтяная пленка, образованная в результате разлива нефти у берегов Новороссийска, имеет толщину не более микрона и в течение нескольких дней испарится и растворится, сказал РИА Новости океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный. "Пятно распалось на несколько частей. Оно тонкое, не более микрона толщины. В конце концов оно испаряется, растворяется и исчезает. Пленка, хоть и размеры пятна огромные, но она достаточно тонкая. В течение нескольких дней – пока пленка в море, оно все "уйдет", - сказал Станичный. Скорость испарения и растворения пленки зависит от многих факторов, в том числе от состава фракций нефти, температуры, перемешивания в воде. В пятницу в КТК сообщили, что на выносном причале компании в Черном море при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность.
https://ria.ru/20250902/uchenye-2039000149.html
новороссийск
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152438/02/1524380272_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_024542bdb743b0bf223f99cdeb3dae41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, черное море, россия
Новороссийск, Черное море, Россия
Нефтяная пленка у Новороссийска скоро испарится, сообщил океанолог
Станичный: нефтяная пленка у Новороссийска испарится за несколько дней
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Нефтяная пленка, образованная в результате разлива нефти у берегов Новороссийска, имеет толщину не более микрона и в течение нескольких дней испарится и растворится, сказал РИА Новости океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный.
"Пятно распалось на несколько частей. Оно тонкое, не более микрона толщины. В конце концов оно испаряется, растворяется и исчезает. Пленка, хоть и размеры пятна огромные, но она достаточно тонкая. В течение нескольких дней – пока пленка в море, оно все "уйдет", - сказал Станичный.
Скорость испарения и растворения пленки зависит от многих факторов, в том числе от состава фракций нефти, температуры, перемешивания в воде.
В пятницу в КТК сообщили, что на выносном причале компании в Черном море
при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность.