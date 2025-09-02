https://ria.ru/20250902/novorosiysk-2039219580.html

Нефтяная пленка у Новороссийска скоро испарится, сообщил океанолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Нефтяная пленка, образованная в результате разлива нефти у берегов Новороссийска, имеет толщину не более микрона и в течение нескольких дней испарится и растворится, сказал РИА Новости океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный. "Пятно распалось на несколько частей. Оно тонкое, не более микрона толщины. В конце концов оно испаряется, растворяется и исчезает. Пленка, хоть и размеры пятна огромные, но она достаточно тонкая. В течение нескольких дней – пока пленка в море, оно все "уйдет", - сказал Станичный. Скорость испарения и растворения пленки зависит от многих факторов, в том числе от состава фракций нефти, температуры, перемешивания в воде. В пятницу в КТК сообщили, что на выносном причале компании в Черном море при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность.

