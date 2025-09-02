https://ria.ru/20250902/niderlandy-2039217014.html
В Нидерландах назначили четырех новых министров
В Нидерландах назначили четырех новых министров
В Нидерландах назначили четырех новых министров
Народная партия за свободу и демократию (VVD) из правящей коалиции в Нидерландах после ухода ряда членов кабмина распределила должности четырех министров
ГААГА, 2 сен - РИА Новости. Народная партия за свободу и демократию (VVD) из правящей коалиции в Нидерландах после ухода ряда членов кабмина распределила должности четырех министров, которые будут выполнять свои обязанности до внеочередных парламентских выборов и формирования нового кабмина. Ранее вторая правящая партия - "Фермерско-гражданское движение" (BBB)" - назначила временных министра внутренних дел и по делам королевства, министра образования, культуры и науки, а также госсекретаря по налогам. "Кабинет министров вновь сформирован в полном составе... Новые должности будут распределены следующим образом: министр иностранных дел - Давид ван Вил, министр юстиции и безопасности - Форт ван Остен, министр социальных дел и занятости - Мариэль Паул, министр здравоохранения, социального обеспечения и спорта - Ян Антони Брейн", - говорится в заявлении на сайте VVD. Также партия назначила трех государственных секретарей. Новые члены правительства заменят министров и госсекретарей из партии "Новый общественный договор" (NSC), ушедших в отставку в конце августа после неудавшейся попытки согласовать с остальными членами кабмина новые меры в отношении Израиля из-за ухудшения ситуации в Газе. Премьер Нидерландов Дик Схоф 3 июня обратился к королю Виллему-Александру с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. Король принял отставку министров из партии, а остальных попросил продолжать работу. Кабмин после этого назначил проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября. Временный кабмин теперь состоит только из двух партий: Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB).
нидерланды
израиль
В Нидерландах назначили четырех новых министров
Правящая партия Нидерландов распределила должности четырех министров
ГААГА, 2 сен - РИА Новости. Народная партия за свободу и демократию (VVD) из правящей коалиции в Нидерландах после ухода ряда членов кабмина распределила должности четырех министров, которые будут выполнять свои обязанности до внеочередных парламентских выборов и формирования нового кабмина.
Ранее вторая правящая партия - "Фермерско-гражданское движение" (BBB)" - назначила временных министра внутренних дел и по делам королевства, министра образования, культуры и науки, а также госсекретаря по налогам.
"Кабинет министров вновь сформирован в полном составе... Новые должности будут распределены следующим образом: министр иностранных дел - Давид ван Вил, министр юстиции и безопасности - Форт ван Остен, министр социальных дел и занятости - Мариэль Паул, министр здравоохранения, социального обеспечения и спорта - Ян Антони Брейн", - говорится в заявлении на сайте VVD.
Также партия назначила трех государственных секретарей.
Новые члены правительства заменят министров и госсекретарей из партии "Новый общественный договор" (NSC), ушедших в отставку в конце августа после неудавшейся попытки согласовать с остальными членами кабмина новые меры в отношении Израиля
из-за ухудшения ситуации в Газе.
Премьер Нидерландов
Дик Схоф 3 июня обратился к королю Виллему-Александру с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса
выйти из правящей коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. Король принял отставку министров из партии, а остальных попросил продолжать работу. Кабмин после этого назначил проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября.
Временный кабмин теперь состоит только из двух партий: Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB).