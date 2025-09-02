https://ria.ru/20250902/nato-2039055199.html
Путин назвал членство Украины в НАТО неприемлемым
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия считает неприемлемым членство Украины в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается НАТО, это другой вопрос. Здесь речь идет об обеспечении безопасности Российской Федерации, причем не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наши позиции здесь известны, мы считаем это для себя неприемлемым", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
