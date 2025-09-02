Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал членство Украины в НАТО неприемлемым
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 02.09.2025 (обновлено: 12:52 02.09.2025)
Путин назвал членство Украины в НАТО неприемлемым
Путин назвал членство Украины в НАТО неприемлемым - РИА Новости, 02.09.2025
Путин назвал членство Украины в НАТО неприемлемым
Россия считает неприемлемым членство Украины в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия считает неприемлемым членство Украины в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается НАТО, это другой вопрос. Здесь речь идет об обеспечении безопасности Российской Федерации, причем не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наши позиции здесь известны, мы считаем это для себя неприемлемым", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
Флаги Украины и НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия считает неприемлемым членство Украины в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается НАТО, это другой вопрос. Здесь речь идет об обеспечении безопасности Российской Федерации, причем не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наши позиции здесь известны, мы считаем это для себя неприемлемым", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
