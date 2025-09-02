https://ria.ru/20250902/nato-2039055199.html

Путин назвал членство Украины в НАТО неприемлемым

Путин назвал членство Украины в НАТО неприемлемым - РИА Новости, 02.09.2025

Путин назвал членство Украины в НАТО неприемлемым

Россия считает неприемлемым членство Украины в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:41:00+03:00

2025-09-02T12:41:00+03:00

2025-09-02T12:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

нато

владимир путин

в мире

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия считает неприемлемым членство Украины в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается НАТО, это другой вопрос. Здесь речь идет об обеспечении безопасности Российской Федерации, причем не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наши позиции здесь известны, мы считаем это для себя неприемлемым", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.

https://ria.ru/20250901/moskva-2038676931.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, нато, владимир путин, в мире, роберт фицо