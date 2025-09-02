https://ria.ru/20250902/naryshkin-2039021624.html

Глава СВР: борьбу в мировой войне, сопоставимую с СССР, вел только Китай

Глава СВР: борьбу в мировой войне, сопоставимую с СССР, вел только Китай - РИА Новости, 02.09.2025

Глава СВР: борьбу в мировой войне, сопоставимую с СССР, вел только Китай

СССР пришлось положить на алтарь победы во Второй мировой войне огромные жертвы, сопоставимую борьбу вёл только Китай, поэтому страны понимают друг друга, когда РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T10:37:00+03:00

2025-09-02T10:37:00+03:00

2025-09-02T10:37:00+03:00

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

китай

россия

ссср

в мире

вторая мировая война (1939-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_0:249:3073:1978_1920x0_80_0_0_d3d3c22e01e7e1b65aa25c12e6e95d94.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. СССР пришлось положить на алтарь победы во Второй мировой войне огромные жертвы, сопоставимую борьбу вёл только Китай, поэтому страны понимают друг друга, когда речь идет о защите исторической памяти, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. "Вторая мировая война стала самым масштабным и разрушительным конфликтом за всю историю человечества. Советскому Союзу пришлось вступить в тяжёлую схватку с опасным агрессором и, к сожалению, положить на алтарь победы огромные жертвы. Сопоставимую по масштабам борьбу вёл в те годы, пожалуй, только Китай. Поэтому ясно, как хорошо две страны понимают друг друга, когда речь идет о защите исторической памяти, недопустимости реабилитации нацизма и милитаризма", - сказал Нарышкин на открытии историко-документальной выставки "Завершение Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии" в Государственном архиве РФ. Он отметил, что советский народ после победы в 1945 году осознал ценность суверенитета, поэтому и сегодня Россия не приемлет внешнего давления, решительно отстаивает историческую правду.

https://ria.ru/20250901/shos-2038779424.html

китай

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, китай, россия, ссср, в мире, вторая мировая война (1939-1945)