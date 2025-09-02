https://ria.ru/20250902/naryshkin-2039021624.html
Глава СВР: борьбу в мировой войне, сопоставимую с СССР, вел только Китай
Глава СВР: борьбу в мировой войне, сопоставимую с СССР, вел только Китай - РИА Новости, 02.09.2025
Глава СВР: борьбу в мировой войне, сопоставимую с СССР, вел только Китай
СССР пришлось положить на алтарь победы во Второй мировой войне огромные жертвы, сопоставимую борьбу вёл только Китай, поэтому страны понимают друг друга, когда РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T10:37:00+03:00
2025-09-02T10:37:00+03:00
2025-09-02T10:37:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
китай
россия
ссср
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. СССР пришлось положить на алтарь победы во Второй мировой войне огромные жертвы, сопоставимую борьбу вёл только Китай, поэтому страны понимают друг друга, когда речь идет о защите исторической памяти, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. "Вторая мировая война стала самым масштабным и разрушительным конфликтом за всю историю человечества. Советскому Союзу пришлось вступить в тяжёлую схватку с опасным агрессором и, к сожалению, положить на алтарь победы огромные жертвы. Сопоставимую по масштабам борьбу вёл в те годы, пожалуй, только Китай. Поэтому ясно, как хорошо две страны понимают друг друга, когда речь идет о защите исторической памяти, недопустимости реабилитации нацизма и милитаризма", - сказал Нарышкин на открытии историко-документальной выставки "Завершение Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии" в Государственном архиве РФ. Он отметил, что советский народ после победы в 1945 году осознал ценность суверенитета, поэтому и сегодня Россия не приемлет внешнего давления, решительно отстаивает историческую правду.
китай
россия
ссср
Глава СВР: борьбу в мировой войне, сопоставимую с СССР, вел только Китай
Глава СВР Нарышкин: сопоставимую с СССР борьбу в Второй мировой вёл только Китай