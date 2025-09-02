Рейтинг@Mail.ru
Глава СВР: борьбу в мировой войне, сопоставимую с СССР, вел только Китай - РИА Новости, 02.09.2025
10:37 02.09.2025
Глава СВР: борьбу в мировой войне, сопоставимую с СССР, вел только Китай
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. СССР пришлось положить на алтарь победы во Второй мировой войне огромные жертвы, сопоставимую борьбу вёл только Китай, поэтому страны понимают друг друга, когда речь идет о защите исторической памяти, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. "Вторая мировая война стала самым масштабным и разрушительным конфликтом за всю историю человечества. Советскому Союзу пришлось вступить в тяжёлую схватку с опасным агрессором и, к сожалению, положить на алтарь победы огромные жертвы. Сопоставимую по масштабам борьбу вёл в те годы, пожалуй, только Китай. Поэтому ясно, как хорошо две страны понимают друг друга, когда речь идет о защите исторической памяти, недопустимости реабилитации нацизма и милитаризма", - сказал Нарышкин на открытии историко-документальной выставки "Завершение Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии" в Государственном архиве РФ. Он отметил, что советский народ после победы в 1945 году осознал ценность суверенитета, поэтому и сегодня Россия не приемлет внешнего давления, решительно отстаивает историческую правду.
Глава СВР: борьбу в мировой войне, сопоставимую с СССР, вел только Китай

Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. СССР пришлось положить на алтарь победы во Второй мировой войне огромные жертвы, сопоставимую борьбу вёл только Китай, поэтому страны понимают друг друга, когда речь идет о защите исторической памяти, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"Вторая мировая война стала самым масштабным и разрушительным конфликтом за всю историю человечества. Советскому Союзу пришлось вступить в тяжёлую схватку с опасным агрессором и, к сожалению, положить на алтарь победы огромные жертвы. Сопоставимую по масштабам борьбу вёл в те годы, пожалуй, только Китай. Поэтому ясно, как хорошо две страны понимают друг друга, когда речь идет о защите исторической памяти, недопустимости реабилитации нацизма и милитаризма", - сказал Нарышкин на открытии историко-документальной выставки "Завершение Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии" в Государственном архиве РФ.
Он отметил, что советский народ после победы в 1945 году осознал ценность суверенитета, поэтому и сегодня Россия не приемлет внешнего давления, решительно отстаивает историческую правду.
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Страны ШОС призвали беречь память об уроках Второй мировой войны
