В МВД предупредили о мошенниках, размещающих вакансии дегустаторов - РИА Новости, 02.09.2025
15:51 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/mvd-2039151244.html
В МВД предупредили о мошенниках, размещающих вакансии дегустаторов
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Объявления о якобы поиске дегустаторов еды в Яндекс Еду с оплатой в 5 тысяч рублей за день размещают мошенники, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Согласно материалам, которые опубликовали правоохранители, мошенники размещают объявление о поиске дегустаторов в Яндекс Еду с оплатой в 5 тысяч рублей за день или 1,5 тысячи за заказ. В обязанности дегустаторов якобы входит заказ еды из ближайших ресторанов, оценка качества и вкуса блюд и составление короткого отчета. "При переходе по ссылкам инициируется бесконечная череда подписок на закрытые группы и тг-боты, распространяющие фишинг, рекламирующие мошеннические проекты и онлайн-казино. Трудоустроиться, к сожалению, не получится", - предупреждают в управлении.
2025
МВД предупредило о мошеннических схемах с поиском дегустаторов в Яндекс Еду

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки "Яндекс Еда" паркует свой велосипед у подъезда жилого дома на Ленинском проспекте в Москве
Курьер службы доставки Яндекс Еда паркует свой велосипед у подъезда жилого дома на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Курьер службы доставки "Яндекс Еда" паркует свой велосипед у подъезда жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Объявления о якобы поиске дегустаторов еды в Яндекс Еду с оплатой в 5 тысяч рублей за день размещают мошенники, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Согласно материалам, которые опубликовали правоохранители, мошенники размещают объявление о поиске дегустаторов в Яндекс Еду с оплатой в 5 тысяч рублей за день или 1,5 тысячи за заказ. В обязанности дегустаторов якобы входит заказ еды из ближайших ресторанов, оценка качества и вкуса блюд и составление короткого отчета.
"При переходе по ссылкам инициируется бесконечная череда подписок на закрытые группы и тг-боты, распространяющие фишинг, рекламирующие мошеннические проекты и онлайн-казино. Трудоустроиться, к сожалению, не получится", - предупреждают в управлении.
