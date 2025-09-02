В Мурманске открылся губернаторский лицей

https://ria.ru/20250902/murmansk-2038968956.html

МУРМАНСК, 2 сен - РИА Новости. Глава Мурманской области Андрей Чибис открыл в столице региона Губернаторский лицей - школу полного дня, которая будет сочетать фундаментальную научную подготовку с практической работой, сообщило министерство информационной политики области. Лицей создан по инициативе главы региона в рамках плана "На Севере - жить!". "Лицей - это не просто красивые стены и современное оборудование. Глобальная миссия - глубокая ранняя подготовка детей и их профориентация на те специальности, которые нужны в Российской Арктике", - отметил Чибис, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона отметил, что в учреждении акцентировали три направления. Первое - это все, что касается логистики, морского движения, развития Северного морского пути. Второе - минеральные ресурсы и технологии Арктики: от нефти и газа, до руды и редкоземельных металлов. Третья - биоресурсы и биотехнологии. "Важно, что помимо общего образования ребята смогут изучать специальные предметы, посещать экскурсии на предприятия, со школьной скамьи понимать, насколько это важно и интересно, специфику. Чтобы у них проснулся интерес к этим профессиям и желание дальше работать на арктических проектах и развивать Мурманскую область", - добавил глава региона. Он подчеркнул, что создать такое учреждение - это была непростая задача. Также большое участие приняли промышленные партнеры - компании "Новатэк", "Норникель". Они в рамках соглашений откликнулись и дали дополнительные средства на приобретение оборудования. Чибис отметил, что в команде лицея собран сильный преподавательский состав, как из Мурманской области, так и учителя, прибывшие в регион по кадровой программе "Курс на Север". Кроме того, участвовать в процессе обучения будут и технические партнеры. Планируется, что лицей станет флагманской методологической площадкой для школ Мурманской области. Как пояснила министр образования и науки региона Диана Кузнецова, образовательная программа синхронизирована с программами обучения Мурманского арктического университета. "Чтобы попасть в лицей, ребята прошли серьезный конкурсный отбор в три этапа, в том числе собеседование с педагогом-психологом для определения вектора обучения, который им наиболее интересен. Сейчас здесь набрано 15 классов, с пятого по восьмые, а также десятые, за парты сядут 375 учеников", - рассказала Кузнецова. Детей ждут интересные программы, в том числе внеурочные, которые будут проходить не только в кабинетах, но и центре киберспортивной подготовки, технопарке, площадке для конструирования и пилотирования беспилотных авиационных систем. Кроме того, ребята смогут проходить практическое обучение в лабораториях и на площадках МАУ. Чибис также отметил, что сейчас идет поиск решений, чтобы дети из других городов региона могли учиться в Губернаторском лицее.

