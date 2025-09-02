Почти 265 миллиардов рублей составил доход МТК с помощью господдержки

https://ria.ru/20250902/mtk-2039042732.html

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Суммарный доход малых технологических компаний (МТК), получивших господдержку в виде льготного кредитования по программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП, по итогам 2024 года достиг почти 265 миллиардов рублей, они развиваются быстрее малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба федерального института развития. Таким образом, средний объем дохода на одного получателя поддержки вырос с 337 миллионов рублей в 2021 году (до запуска программы) до 926,2 миллиона в 2024 году (+174,8%). В целом по сегменту МТК рост по этому показателю составил 77,4% - с 107,7 миллиона рублей в 2021 году до 191 миллиона в 2024 году. Анализ, проведенный Корпорацией МСП, показал, что МТК имеют более высокую динамику развития, чем в среднем малый и средний бизнес. Так, занятость у МТК, которые сейчас входят в реестр Минэкономразвития, с 2021 года выросла на 39%: суммарно эти компании создали 50 тысяч новых рабочих мест, то есть в среднем по девять новых рабочих мест на одну компанию. По сегменту МСП рост занятости за этот период составил 748,2 тысячи человек, а количество работников у одного субъекта МСП при этом сократилось на 3% - с 8,8 до 8,5 человек. "Малые технологические компании заняли важную нишу в экономике и во многих секторах. Они разрабатывают уникальную импортозамещающую продукцию и технологии, способные обеспечить нашей стране технологический суверенитет. За счет своей маневренности и большей адаптивности по сравнению с крупным бизнесом способны создавать и выводить на рынок новые технологии и продукцию в более сжатые сроки. Мы видим активный рост МТК, и льготная программа кредитования позволяет бизнесу масштабировать производства, наращивать объемы выпускаемой продукции и формировать необходимый научно-технический задел", — прокомментировал первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников. При этом те компании, которые получили льготное финансирование по спецпрограмме Корпорации МСП и Минэкономразвития России для высокотехнологичных и инновационных компаний, демонстрируют еще более высокие темпы развития. На конец 2024 года получателями такой господдержки стали 286 компаний. С 2021 по 2024 год они создали 6,8 тысячи новых рабочих мест. То есть на одну компанию пришлось почти 24 новых рабочих места, что в 2,5 раза больше, чем в среднем по сегменту МТК. Еще 59 МТК получили льготное финансирование по этой программе в 2025 году. Всего за весь период реализации программы общий объем заключенных договоров превысил 56,7 миллиарда рублей. "Малые технологические компании уже вышли за рамки технологических стартапов. Рост доходов и налоговых отчислений в бюджет демонстрирует их растущую роль в экономике страны, а рост числа новых рабочих мест делает их точкой притяжения высококвалифицированных кадров. За счет таргетированных инструментов развития в виде льготных программ кредитования значительно сокращается период "от идеи до выхода на рынок" и расширяется пул реализуемых проектов, что также делает такие компании привлекательными работодателями, особенно для молодежи. Фактически такие компании сегодня формируют новый технологический ландшафт страны. И адресные госпрограммы позволяют таким компаниям развиваться в два раза быстрее, так как дают возможность привлекать необходимые финансовые ресурсы даже в условиях высокой ключевой ставки", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. В отраслевом разрезе производственными видами деятельности заняты 44% получателей поддержки в рамках программы льготного кредитования Корпорации МСП и Минэкономразвития России. Около 19% предприятий занимаются научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, а также метрологии. Еще 11% получателей работают в сфере машиностроения. Примерно по 6% приходится на химическую промышленность, производство электрического оборудования и изготовление металлических изделий. В числе остальных отраслей, где работают компании, получившие льготное финансирование по программе – авиастроение, медицина, легкая промышленность, сельское хозяйство, робототехника, энергетика и пищевая промышленность и другие. Среди проектов компаний-участников программы: производство зарядных станций для электромобилей, разработка интеллектуальной транспортной системы, создание многофункциональных композитных материалов, в том числе для авиационных двигателей, производство инновационных насосов для высокоточного лабораторного оборудования предприятий ТЭК с использованием искусственного интеллекта, импортозамещение программно-аппаратных комплексов с применением нейросетей для объектов логистики, производство оборудования для автоматического весогабаритного контроля транспортных средств, разработка и запуск производства специальной одежды с натуральным перо-пуховым утеплителем, не поддерживающим горение, разработка импортозамещающих биополимеров для медицины, производство материалов для снятия нейросигналов головного мозга и протезирования конечностей, производство роботизированных комплексов, безэховых камер и радиопоглощающих материалов.

