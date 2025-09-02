https://ria.ru/20250902/moskva-2039215065.html

Бастрыкину доложит по делу о нападении на девочку в Москве

Бастрыкину доложит по делу о нападении на девочку в Москве - РИА Новости, 02.09.2025

Бастрыкину доложит по делу о нападении на девочку в Москве

Уголовное дело заведено в Москве после нападения и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, обвиняемый... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T22:28:00+03:00

2025-09-02T22:28:00+03:00

2025-09-02T22:28:00+03:00

происшествия

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de712f4c1580794cce6eee4fdfcf7138.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело заведено в Москве после нападения и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, обвиняемый задержан, глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования, сообщили в СК РФ. Ранее в СМИ распространилась информация, что в подъезде жилого дома на улице Воронежской в Москве мужчина напал на девочку 2009 года рождения и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования. "Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в СК РФ.

https://ria.ru/20250902/bastrykin-2039020645.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)