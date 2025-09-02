https://ria.ru/20250902/moskva-2039215065.html
Бастрыкину доложит по делу о нападении на девочку в Москве
Бастрыкину доложит по делу о нападении на девочку в Москве - РИА Новости, 02.09.2025
Бастрыкину доложит по делу о нападении на девочку в Москве
Уголовное дело заведено в Москве после нападения и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, обвиняемый...
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело заведено в Москве после нападения и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, обвиняемый задержан, глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования, сообщили в СК РФ. Ранее в СМИ распространилась информация, что в подъезде жилого дома на улице Воронежской в Москве мужчина напал на девочку 2009 года рождения и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования. "Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в СК РФ.
Бастрыкину доложит по делу о нападении на девочку в Москве
