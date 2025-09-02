Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/moskva-2039199878.html
Экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии
Экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии - РИА Новости, 02.09.2025
Экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии
Бывший глава столичного главка СК Александр Дрыманов, получивший 12 лет колонии за взятку от криминального "авторитета" Захария Калашова (Шакро Молодой),... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T19:56:00+03:00
2025-09-02T19:56:00+03:00
происшествия
александр дрыманов
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/86/1559888698_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_a466dfcff1529c478d02a30d822efad1.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бывший глава столичного главка СК Александр Дрыманов, получивший 12 лет колонии за взятку от криминального "авторитета" Захария Калашова (Шакро Молодой), досрочно вышел из колонии из-за болезни, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Суд удовлетворил ходатайство Дрыманова об освобождении от наказания в связи с болезнью", - говорится в документе. Отмечается, что прокурор оспаривал решение, но оно вступило в законную силу. Официальных комментариев относительно этой информации пока не поступало. Уголовное дело о взятках, по которому Дрыманова приговорили к 12 годам, было возбуждено после резонансной перестрелки у ресторана Elements 15 декабря 2015 года. Спор из-за долга между владелицей ресторана и ее подрядчиком вылился в убийство двух человек и ранение еще нескольких.
https://ria.ru/20250902/ekaterinburg-2039137036.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/86/1559888698_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_a59751bc2a8f59fcb5890ca6a6d662f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр дрыманов, москва
Происшествия, Александр Дрыманов, Москва
Экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии

Экс-глава столичного СК Дрыманов досрочно вышел из колонии из-за болезни

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Дрыманов
Александр Дрыманов - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Дрыманов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бывший глава столичного главка СК Александр Дрыманов, получивший 12 лет колонии за взятку от криминального "авторитета" Захария Калашова (Шакро Молодой), досрочно вышел из колонии из-за болезни, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд удовлетворил ходатайство Дрыманова об освобождении от наказания в связи с болезнью", - говорится в документе. Отмечается, что прокурор оспаривал решение, но оно вступило в законную силу.
Официальных комментариев относительно этой информации пока не поступало.
Уголовное дело о взятках, по которому Дрыманова приговорили к 12 годам, было возбуждено после резонансной перестрелки у ресторана Elements 15 декабря 2015 года. Спор из-за долга между владелицей ресторана и ее подрядчиком вылился в убийство двух человек и ранение еще нескольких.
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В понедельник двое заключенных сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге
Вчера, 15:27
 
ПроисшествияАлександр ДрымановМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала