Экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии
Экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии - РИА Новости, 02.09.2025
Экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии
Бывший глава столичного главка СК Александр Дрыманов, получивший 12 лет колонии за взятку от криминального "авторитета" Захария Калашова (Шакро Молодой),... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T19:56:00+03:00
2025-09-02T19:56:00+03:00
2025-09-02T19:56:00+03:00
происшествия
александр дрыманов
москва
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бывший глава столичного главка СК Александр Дрыманов, получивший 12 лет колонии за взятку от криминального "авторитета" Захария Калашова (Шакро Молодой), досрочно вышел из колонии из-за болезни, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Суд удовлетворил ходатайство Дрыманова об освобождении от наказания в связи с болезнью", - говорится в документе. Отмечается, что прокурор оспаривал решение, но оно вступило в законную силу. Официальных комментариев относительно этой информации пока не поступало. Уголовное дело о взятках, по которому Дрыманова приговорили к 12 годам, было возбуждено после резонансной перестрелки у ресторана Elements 15 декабря 2015 года. Спор из-за долга между владелицей ресторана и ее подрядчиком вылился в убийство двух человек и ранение еще нескольких.
москва
Новости
ru-RU
Происшествия, Александр Дрыманов, Москва
