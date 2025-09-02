https://ria.ru/20250902/moskva-2039199878.html

Экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии

Экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии - РИА Новости, 02.09.2025

Экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии

Бывший глава столичного главка СК Александр Дрыманов, получивший 12 лет колонии за взятку от криминального "авторитета" Захария Калашова (Шакро Молодой),... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T19:56:00+03:00

2025-09-02T19:56:00+03:00

2025-09-02T19:56:00+03:00

происшествия

александр дрыманов

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/86/1559888698_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_a466dfcff1529c478d02a30d822efad1.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бывший глава столичного главка СК Александр Дрыманов, получивший 12 лет колонии за взятку от криминального "авторитета" Захария Калашова (Шакро Молодой), досрочно вышел из колонии из-за болезни, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Суд удовлетворил ходатайство Дрыманова об освобождении от наказания в связи с болезнью", - говорится в документе. Отмечается, что прокурор оспаривал решение, но оно вступило в законную силу. Официальных комментариев относительно этой информации пока не поступало. Уголовное дело о взятках, по которому Дрыманова приговорили к 12 годам, было возбуждено после резонансной перестрелки у ресторана Elements 15 декабря 2015 года. Спор из-за долга между владелицей ресторана и ее подрядчиком вылился в убийство двух человек и ранение еще нескольких.

https://ria.ru/20250902/ekaterinburg-2039137036.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр дрыманов, москва