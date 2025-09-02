Рейтинг@Mail.ru
Монголия стремится к углублению отношений с Россией и Китаем
06:19 02.09.2025 (обновлено: 06:35 02.09.2025)
Монголия стремится к углублению отношений с Россией и Китаем
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Монголия последовательно прилагает усилия к углублению трехстороннего сотрудничества с РФ и КНР, заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине."Монголия последовательно прилагает усилия к углублению двусторонних и трехсторонних отношений и сотрудничества со своими вечными соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами - Китаем и Россией во всех сферах деятельности, а также к расширению взаимовыгодного взаимодействия и сотрудничества", - сказал Хурэлсух,
монголия, россия, китай, в мире, ухнаагийн хурэлсух
Монголия, Россия, Китай, В мире, Ухнаагийн Хурэлсух
Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом
© РИА Новости
Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Китая и Монголии Си Цзиньпином и Ухнаагийном Хурэлсухом
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Монголия последовательно прилагает усилия к углублению трехстороннего сотрудничества с РФ и КНР, заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине.
"Монголия последовательно прилагает усилия к углублению двусторонних и трехсторонних отношений и сотрудничества со своими вечными соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами - Китаем и Россией во всех сферах деятельности, а также к расширению взаимовыгодного взаимодействия и сотрудничества", - сказал Хурэлсух,
