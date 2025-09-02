https://ria.ru/20250902/mongoliya-2038987476.html
Монголия стремится к углублению отношений с Россией и Китаем
Монголия стремится к углублению отношений с Россией и Китаем - РИА Новости, 02.09.2025
Монголия стремится к углублению отношений с Россией и Китаем
Монголия последовательно прилагает усилия к углублению трехстороннего сотрудничества с РФ и КНР, заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на трехсторонней...
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Монголия последовательно прилагает усилия к углублению трехстороннего сотрудничества с РФ и КНР, заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине."Монголия последовательно прилагает усилия к углублению двусторонних и трехсторонних отношений и сотрудничества со своими вечными соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами - Китаем и Россией во всех сферах деятельности, а также к расширению взаимовыгодного взаимодействия и сотрудничества", - сказал Хурэлсух,
