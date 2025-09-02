https://ria.ru/20250902/mongolija-2038990427.html
Монголия придает особое значение реализации проектов с Россией и Китаем
Монголия придает особое значение реализации проектов с Россией и Китаем
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Монголия придает особое значение реализации совместных с РФ и КНР проектов в области инфраструктуры, транспорта, энергетики и торговли, заявил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине. "Монгольская сторона придает особое значение реализации совместных проектов в таких направлениях, как развитие инфраструктуры, экономического коридора, транспорт, логистика, энергетика, торговля", - заявил Хурэлсух.
