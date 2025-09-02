Рейтинг@Mail.ru
Монголия придает особое значение реализации проектов с Россией и Китаем - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:47 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/mongolija-2038990427.html
Монголия придает особое значение реализации проектов с Россией и Китаем
Монголия придает особое значение реализации проектов с Россией и Китаем - РИА Новости, 02.09.2025
Монголия придает особое значение реализации проектов с Россией и Китаем
Монголия придает особое значение реализации совместных с РФ и КНР проектов в области инфраструктуры, транспорта, энергетики и торговли, заявил президент... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T06:47:00+03:00
2025-09-02T06:47:00+03:00
в мире
монголия
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038990198_0:89:3483:2048_1920x0_80_0_0_5ff2277893159fc4ba38e833d8e7477a.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Монголия придает особое значение реализации совместных с РФ и КНР проектов в области инфраструктуры, транспорта, энергетики и торговли, заявил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине. "Монгольская сторона придает особое значение реализации совместных проектов в таких направлениях, как развитие инфраструктуры, экономического коридора, транспорт, логистика, энергетика, торговля", - заявил Хурэлсух.
https://ria.ru/20250902/putin-2038990016.html
монголия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038990198_752:0:3483:2048_1920x0_80_0_0_b940076ea6d26752dd7c2e4cf71c774f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, монголия, россия, китай
В мире, Монголия, Россия, Китай
Монголия придает особое значение реализации проектов с Россией и Китаем

Хурэлсух: Монголия придает особое значение реализации совместных проектов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Монголия придает особое значение реализации совместных с РФ и КНР проектов в области инфраструктуры, транспорта, энергетики и торговли, заявил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине.
"Монгольская сторона придает особое значение реализации совместных проектов в таких направлениях, как развитие инфраструктуры, экономического коридора, транспорт, логистика, энергетика, торговля", - заявил Хурэлсух.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин обсудит с лидерами Китая и Монголии перспективы взаимодействия
06:44
 
В миреМонголияРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала