Монголия придает особое значение реализации проектов с Россией и Китаем

Монголия придает особое значение реализации проектов с Россией и Китаем - РИА Новости, 02.09.2025

Монголия придает особое значение реализации проектов с Россией и Китаем

Монголия придает особое значение реализации совместных с РФ и КНР проектов в области инфраструктуры, транспорта, энергетики и торговли, заявил президент... РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Монголия придает особое значение реализации совместных с РФ и КНР проектов в области инфраструктуры, транспорта, энергетики и торговли, заявил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на трехсторонней встрече лидеров России, Китая и Монголии в Пекине. "Монгольская сторона придает особое значение реализации совместных проектов в таких направлениях, как развитие инфраструктуры, экономического коридора, транспорт, логистика, энергетика, торговля", - заявил Хурэлсух.

