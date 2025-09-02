Рейтинг@Mail.ru
Монголия, Россия и Китай выступили за сохранение исторической правды
06:42 02.09.2025
Монголия, Россия и Китай выступили за сохранение исторической правды
Монголия, Россия и Китай выступили за сохранение исторической правды
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Народы Монголии, РФ и Китая едины в стремлении не допустить искажения исторической правды о Второй мировой войне, заявил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. "Настоящая встреча глав государств трех стран приобретает особое историческое значение, поскольку совпадает с празднованием Великой общей Победы. Приятно отметить, что народы наших трех стран всегда едины в стремлении сохранить историческую память, не допустить искажений исторической правды и объективно доносить до будущих поколений значение нашей общей победы и последствий этой войны", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
© РИА Новости / Сергей Бобылев
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Народы Монголии, РФ и Китая едины в стремлении не допустить искажения исторической правды о Второй мировой войне, заявил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух.
"Настоящая встреча глав государств трех стран приобретает особое историческое значение, поскольку совпадает с празднованием Великой общей Победы. Приятно отметить, что народы наших трех стран всегда едины в стремлении сохранить историческую память, не допустить искажений исторической правды и объективно доносить до будущих поколений значение нашей общей победы и последствий этой войны", - сказал он.
Россия, Китай и Монголия заинтересованы в сотрудничестве, заявил Путин
Россия, Китай и Монголия заинтересованы в сотрудничестве, заявил Путин
