Монголия, Россия и Китай выступили за сохранение исторической правды

Монголия, Россия и Китай выступили за сохранение исторической правды - РИА Новости, 02.09.2025

Монголия, Россия и Китай выступили за сохранение исторической правды

Народы Монголии, РФ и Китая едины в стремлении не допустить искажения исторической правды о Второй мировой войне, заявил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух.

2025-09-02T06:42:00+03:00

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Народы Монголии, РФ и Китая едины в стремлении не допустить искажения исторической правды о Второй мировой войне, заявил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. "Настоящая встреча глав государств трех стран приобретает особое историческое значение, поскольку совпадает с празднованием Великой общей Победы. Приятно отметить, что народы наших трех стран всегда едины в стремлении сохранить историческую память, не допустить искажений исторической правды и объективно доносить до будущих поколений значение нашей общей победы и последствий этой войны", - сказал он.

