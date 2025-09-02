https://ria.ru/20250902/mongayt-2039003177.html
Уголовное дело журналистки "Дождя"* Монгайт** поступило в суд
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело о фейках об армии в отношении журналистки СМИ-иноагента "Дождя"* Анны Монгайт** (признана в РФ иноагентом) поступило в Пресненский суд Москвы, сообщается в картотеке инстанции. "Зарегистрировано 1 сентября 2025 года уголовное дело в отношении Монгайт** А.В.", - сказано в картотеке. Дата заседания не назначена. Монгайт** заочно арестована и объявлена в международный розыск. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Согласно УК РФ, максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы вплоть до 10 лет. Ранее столичный главк СК России заявил о возбуждении уголовного дела против Монгайт** за фейки о ВС РФ. По данным следствия, она разместила в мессенджере публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Данная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.* Признан СМИ-иноагентом.* Признана иноагентом в РФ.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело о фейках об армии в отношении журналистки СМИ-иноагента "Дождя"* Анны Монгайт** (признана в РФ иноагентом) поступило в Пресненский суд Москвы, сообщается в картотеке инстанции.
"Зарегистрировано 1 сентября 2025 года уголовное дело в отношении Монгайт** А.В.", - сказано в картотеке.
Дата заседания не назначена.
Монгайт** заочно арестована и объявлена в международный розыск. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
Согласно УК РФ, максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы вплоть до 10 лет.
Ранее столичный главк СК России заявил о возбуждении уголовного дела против Монгайт** за фейки о ВС РФ. По данным следствия, она разместила в мессенджере публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Данная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.
* Признан СМИ-иноагентом.
* Признана иноагентом в РФ.