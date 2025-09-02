Рейтинг@Mail.ru
Уголовное дело журналистки "Дождя"* Монгайт** поступило в суд
08:57 02.09.2025 (обновлено: 09:00 02.09.2025)
Уголовное дело журналистки "Дождя"* Монгайт** поступило в суд
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
общество
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело о фейках об армии в отношении журналистки СМИ-иноагента "Дождя"* Анны Монгайт** (признана в РФ иноагентом) поступило в Пресненский суд Москвы, сообщается в картотеке инстанции. "Зарегистрировано 1 сентября 2025 года уголовное дело в отношении Монгайт** А.В.", - сказано в картотеке. Дата заседания не назначена. Монгайт** заочно арестована и объявлена в международный розыск. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Согласно УК РФ, максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы вплоть до 10 лет. Ранее столичный главк СК России заявил о возбуждении уголовного дела против Монгайт** за фейки о ВС РФ. По данным следствия, она разместила в мессенджере публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Данная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.* Признан СМИ-иноагентом.* Признана иноагентом в РФ.
россия
москва
россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
CC BY 3.0 / Forbes / Anna Mongayt, August 2019Анна Монгайт**
Анна Монгайт** - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
CC BY 3.0 / Forbes / Anna Mongayt, August 2019
Анна Монгайт**. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело о фейках об армии в отношении журналистки СМИ-иноагента "Дождя"* Анны Монгайт** (признана в РФ иноагентом) поступило в Пресненский суд Москвы, сообщается в картотеке инстанции.
"Зарегистрировано 1 сентября 2025 года уголовное дело в отношении Монгайт** А.В.", - сказано в картотеке.
Дата заседания не назначена.
Монгайт** заочно арестована и объявлена в международный розыск. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
Согласно УК РФ, максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы вплоть до 10 лет.
Ранее столичный главк СК России заявил о возбуждении уголовного дела против Монгайт** за фейки о ВС РФ. По данным следствия, она разместила в мессенджере публикации, в которых содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Данная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц.
* Признан СМИ-иноагентом.
* Признана иноагентом в РФ.
Россия Москва Следственный комитет России (СК РФ) Общество
 
 
