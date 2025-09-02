Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии подвел итог правления партии Санду - РИА Новости, 02.09.2025
20:16 02.09.2025
Экс-премьер Молдавии подвел итог правления партии Санду
Экс-премьер Молдавии подвел итог правления партии Санду - РИА Новости, 02.09.2025
Экс-премьер Молдавии подвел итог правления партии Санду
После четырех лет правления у правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) нет достижений, которые можно было бы предъявить, утверждает... РИА Новости, 02.09.2025
в мире
молдавия
гагаузия
влад филат
евгения гуцул
евросоюз
парламентские выборы в молдавии
КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. После четырех лет правления у правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) нет достижений, которые можно было бы предъявить, утверждает экс-премьер, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Влад Филат. "Если бы ПДС было что показать после 4 лет полной власти в Молдавии, поверьте, они бы это показали. Им нечего сказать. Если присмотреться, они даже не упоминают ни о коррупции, ни о реформе судебной системы, потому что провалы есть и там, и там", - заявил Филат в эфире телеканала TVC21. Он утверждает, что в этих условиях власть может только пугать своих граждан возможной войной, не понимая опасности подобной игры. Также, по его словам, власти приписывают себе заслуги за евроинтеграцию. "Что касается евроинтеграции - не они добились безвизового режима или открыли свободную торговлю с ЕС. Точно так же не от них зависит, сохранятся все это или нет. И это, опять же, цинизм. Что касается сотрудничества, то я говорю со знанием дела: поверьте мне, все партнеры будут сотрудничать с той властью, которая будет избрана демократическим путем в Республике Молдова", - добавил экс-премьер. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
гагаузия
Экс-премьер Молдавии подвел итог правления партии Санду

Филат заявил, что у режима Санду не было никаких достижений за годы правления

КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. После четырех лет правления у правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) нет достижений, которые можно было бы предъявить, утверждает экс-премьер, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Влад Филат.
"Если бы ПДС было что показать после 4 лет полной власти в Молдавии, поверьте, они бы это показали. Им нечего сказать. Если присмотреться, они даже не упоминают ни о коррупции, ни о реформе судебной системы, потому что провалы есть и там, и там", - заявил Филат в эфире телеканала TVC21.
Он утверждает, что в этих условиях власть может только пугать своих граждан возможной войной, не понимая опасности подобной игры. Также, по его словам, власти приписывают себе заслуги за евроинтеграцию.
"Что касается евроинтеграции - не они добились безвизового режима или открыли свободную торговлю с ЕС. Точно так же не от них зависит, сохранятся все это или нет. И это, опять же, цинизм. Что касается сотрудничества, то я говорю со знанием дела: поверьте мне, все партнеры будут сотрудничать с той властью, которая будет избрана демократическим путем в Республике Молдова", - добавил экс-премьер.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
В миреМолдавияГагаузияВлад ФилатЕвгения ГуцулЕвросоюзПарламентские выборы в Молдавии
 
 
