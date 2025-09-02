Влах назвала цель обысков у молдавской оппозиции

https://ria.ru/20250902/moldaviya-2039202105.html

КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Обыски у представителей партии "Сердце Молдовы", которые прошли во вторник на юге Молдавии, являются частью низкопробной провокации для дискредитации оппозиции, заявила лидер партии, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Ранее во вторник Влах сообщила о проведении обысков у представителей оппозиционной партии "Сердце Молдовы", входящей в патриотический блок. Позже пресс-служба полиции Молдавии уточнила, что провела более 60 обысков и задержала трех человек по делу о подкупе избирателей перед парламентскими выборами. "Большинство из 60 обысков не касались активистов партии. Это низкопробная провокация по заказу партии "Действие и солидарность", - заявила Влах журналистам, комментируя действия полиции. По ее словам, речь может идти об опасном прецеденте, который грозит опасностью всем оппозиционным политсилам. "Мы видим всё больше признаков того, что власть впервые опробовала опасную схему — искусственное связывание политической силы с посторонними людьми для её дискредитации. Этот прецедент завтра может быть использован против любой другой партии", — заявила Влах. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

