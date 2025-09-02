https://ria.ru/20250902/moldaviya-2039065446.html

Сторонники блока "Победа" вышли на митинг в Кишиневе

2025-09-02T13:09:00+03:00

КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционного блока "Победа" вышли во вторник на митинг у Апелляционной палаты Кишинева, где рассматривается требование минюста о роспуске входящих в блок партий, участники митинга потребовали отставки Центральной избирательной комиссии. Акция транслируется в режиме онлайн на оппозиционных ресурсах в каналах Telegram. Министерство юстиции Молдавии 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех входящих в оппозиционный блок "Победа" партий - "Возрождение", "Шанс", "Победа" и "Сила альтернативы и спасения Молдовы". Также минюст направил запрос в суд об ограничении деятельности этих партий, пока не будет принято решение об их роспуске. Апелляционная палата Кишинева 19 августа поддержала запрос министерства об ограничении деятельности политсил, Высшая судебная палата сделала его окончательным. "Эти выборы нелегитимны, потому что в них не участвует блок "Победа". Поэтому мы требуем отставку ЦИК. ", — заявил на митинге депутат парламента от группы Гагаузской автономии Александр Суходольский. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

