Молдавские силовики провели обыски у представителей оппозиционного блока

У представителей оппозиционного блока "Сердце Молдовы" прошли обыски
Машины молдавской полиции. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Молдавские силовики провели обыски у представителей партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный блок, сообщила лидер политсилы и экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
"Как мы и предупреждали вчера, власти предприняли новые попытки заставить нас замолчать. С утра у некоторых представителей партии проходят обыски. Причина, как обычно, формальная и надуманная. Настоящая цель — запугать нас и дискредитировать", – написала она в Telegram-канале.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. В начале августа ЦИК зарегистрировал для участия в них объединенный блок оппозиции, в него входят, помимо "Сердца Молдовы", "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов бывшего президента Владимира Воронина.
Борьба с оппозицией в Молдавии
- В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России.
- Одно из самых резонансных дел — приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".
- Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
- В июле ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
- Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
- В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, — всего заблокировано более сотни каналов.