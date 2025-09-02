Молдавские силовики провели обыски у представителей оппозиционного блока

Рейтинг@Mail.ru
08:35 02.09.2025 (обновлено: 10:00 02.09.2025)
КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Молдавские силовики провели обыски у представителей партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный блок, сообщила лидер политсилы и экс-глава Гагаузии Ирина Влах."Как мы и предупреждали вчера, власти предприняли новые попытки заставить нас замолчать. С утра у некоторых представителей партии проходят обыски. Причина, как обычно, формальная и надуманная. Настоящая цель — запугать нас и дискредитировать", – написала она в Telegram-канале. Борьба с оппозицией в Молдавии
КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Молдавские силовики провели обыски у представителей партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный блок, сообщила лидер политсилы и экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
"Как мы и предупреждали вчера, власти предприняли новые попытки заставить нас замолчать. С утра у некоторых представителей партии проходят обыски. Причина, как обычно, формальная и надуманная. Настоящая цель — запугать нас и дискредитировать", – написала она в Telegram-канале.
Митинг у посольства Молдавии в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Молдавская диаспора призвала открыть больше избирательных участков в России
27 августа, 15:43

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. В начале августа ЦИК зарегистрировал для участия в них объединенный блок оппозиции, в него входят, помимо "Сердца Молдовы", "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов бывшего президента Владимира Воронина.

Борьба с оппозицией в Молдавии

  • В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России.
  • Одно из самых резонансных дел — приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Надежда угасает". ЕС пытается предотвратить катастрофу в тылу Украины
27 августа, 08:00
  • Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
  • В июле ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
  • Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
  • В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, — всего заблокировано более сотни каналов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Брюссель завершает зачистку: европейская мечта превратилась в кошмар
7 августа, 08:00
 
В миреМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулИрина Влах
 
 
