Молдавские силовики провели обыски у представителей оппозиционного блока

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033666690_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_661d55da244bec90d5048e7868c996bf.jpg

КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Молдавские силовики провели обыски у представителей партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный блок, сообщила лидер политсилы и экс-глава Гагаузии Ирина Влах."Как мы и предупреждали вчера, власти предприняли новые попытки заставить нас замолчать. С утра у некоторых представителей партии проходят обыски. Причина, как обычно, формальная и надуманная. Настоящая цель — запугать нас и дискредитировать", – написала она в Telegram-канале. Борьба с оппозицией в Молдавии

в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, ирина влах