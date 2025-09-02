Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе продолжится заседание суда о роспуске партий блока "Победа"
00:35 02.09.2025
В Кишиневе продолжится заседание суда о роспуске партий блока "Победа"
КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Заседание апелляционной палаты Молдавии по рассмотрению незаконного, по мнению оппозиционного блока "Победа", запроса минюста о роспуске входящих в этот блок партий продолжится во вторник, сообщил ранее адвокат Вадим Банару. Апелляционная палата Молдавии рассматривала 26 августа запрос защиты о прекращении процесса, а также несколько ходатайств об отводе судей по этому делу, во вторник слушания продолжатся. Министерство юстиции Молдавии 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех входящих в оппозиционный блок "Победа" партий - "Возрождение", "Шанс", "Победа" и "Сила альтернативы и спасения Молдовы". Также минюст направил запрос в суд об ограничении деятельности этих партий, пока не будет принято решение об их роспуске. Апелляционная палата Кишинева 19 августа поддержала запрос министерства об ограничении деятельности политсил, Высшая судебная палата сделала его окончательным. По словам Банару, дело касается, по сути, ликвидации партий. Он сообщал, что адвокаты просили о переносе заседания, чтобы у них было время предоставить дополнительные материалы по этому делу. Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
