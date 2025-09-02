Рейтинг@Mail.ru
Боля обвинил правящую партию Молдавии в использовании грязных методов - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/moldavija-2039201333.html
Боля обвинил правящую партию Молдавии в использовании грязных методов
Боля обвинил правящую партию Молдавии в использовании грязных методов - РИА Новости, 02.09.2025
Боля обвинил правящую партию Молдавии в использовании грязных методов
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) пользуется грязными методами, чтобы избавиться от неудобных лиц, партий и СМИ, заявил депутат... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T20:02:00+03:00
2025-09-02T20:02:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
василий боля
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966573555_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcdbe00b7d40be5a7425d77221b25cb5.jpg
КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) пользуется грязными методами, чтобы избавиться от неудобных лиц, партий и СМИ, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "Правительство партии "Действие и солидарность" использует списки "неудобных". Недавно они закрыли более 20 телеканалов и свыше 80 новостных сайтов. Власть пытается "отменить" всех нас, используя грязные методы. Сегодня режим взялся за наши политические партии: через Министерство юстиции подан иск о ликвидации политических формирований (партий, входящих в блок "Победа" - ред.), хотя такое право принадлежит исключительно Конституционному суду", - написал Боля в Telegram-канале. По его словам, при этом власти усугубляют внутреннюю политическую и экономическую ситуацию, провоцируя рост инфляции и обирая рядовых граждан. "Мы продолжим рассказывать обо всех злоупотреблениях нынешнего политического режима. Они будут пытаться закрыть нам рты, но нас не сломить. Коррупционеры и некомпетентные лица на высоких постах должны быть привлечены к ответственности. Я уверен, что справедливость восторжествует", - подчеркнул Боля. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250902/dodon-2039019542.html
https://ria.ru/20250902/moldaviya-2039000916.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966573555_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_08cc2e38be9a66a691bfed4941b9560f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, василий боля, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Василий Боля, Евгения Гуцул
Боля обвинил правящую партию Молдавии в использовании грязных методов

Боля: власти Молдавии используют грязные методы для избавления от конкурентов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВасилий Боля
Василий Боля - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Василий Боля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) пользуется грязными методами, чтобы избавиться от неудобных лиц, партий и СМИ, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
"Правительство партии "Действие и солидарность" использует списки "неудобных". Недавно они закрыли более 20 телеканалов и свыше 80 новостных сайтов. Власть пытается "отменить" всех нас, используя грязные методы. Сегодня режим взялся за наши политические партии: через Министерство юстиции подан иск о ликвидации политических формирований (партий, входящих в блок "Победа" - ред.), хотя такое право принадлежит исключительно Конституционному суду", - написал Боля в Telegram-канале.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Додон обвинил власти Молдавии в давлении на оппозицию
Вчера, 10:27
По его словам, при этом власти усугубляют внутреннюю политическую и экономическую ситуацию, провоцируя рост инфляции и обирая рядовых граждан.
"Мы продолжим рассказывать обо всех злоупотреблениях нынешнего политического режима. Они будут пытаться закрыть нам рты, но нас не сломить. Коррупционеры и некомпетентные лица на высоких постах должны быть привлечены к ответственности. Я уверен, что справедливость восторжествует", - подчеркнул Боля.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Машины молдавской полиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Молдавские силовики провели обыски у представителей оппозиционного блока
Вчера, 08:35
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияВасилий БоляЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала