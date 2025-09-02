Рейтинг@Mail.ru
Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области - РИА Новости, 02.09.2025
10:59 02.09.2025 (обновлено: 11:05 02.09.2025)
Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области
Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области - РИА Новости, 02.09.2025
Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области
Двое мужчин в понедельник подорвались на минном поле в курском Рыльском районе, оба погибли на месте, сообщил врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 02.09.2025
КУРСК, 2 сен - РИА Новости. Двое мужчин в понедельник подорвались на минном поле в курском Рыльском районе, оба погибли на месте, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во вторник."Трагичные вести. Вчера вблизи села Поповка Рыльского района на минном поле подорвались два мирных жителя. Это мужчина 38-ми и 28-ми лет. Оба, к глубокой скорби, погибли на месте. Искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
