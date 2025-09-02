https://ria.ru/20250902/mina-2039026404.html

Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области

происшествия

курская область

рыльский район

александр хинштейн

КУРСК, 2 сен - РИА Новости. Двое мужчин в понедельник подорвались на минном поле в курском Рыльском районе, оба погибли на месте, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во вторник."Трагичные вести. Вчера вблизи села Поповка Рыльского района на минном поле подорвались два мирных жителя. Это мужчина 38-ми и 28-ми лет. Оба, к глубокой скорби, погибли на месте. Искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

курская область

рыльский район

