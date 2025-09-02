Рейтинг@Mail.ru
В Европе не осознают масштаб проблемы с закачкой газа, заявил Миллер - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/miller-2039171687.html
В Европе не осознают масштаб проблемы с закачкой газа, заявил Миллер
В Европе не осознают масштаб проблемы с закачкой газа, заявил Миллер - РИА Новости, 02.09.2025
В Европе не осознают масштаб проблемы с закачкой газа, заявил Миллер
В Европе не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища, времени для исправления ситуации остается все меньше, заявил председатель... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T17:23:00+03:00
2025-09-02T17:23:00+03:00
в мире
европа
германия
нидерланды
алексей миллер
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/109023/86/1090238684_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_8a157db6169c9318f1554e56ec979d0e.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В Европе не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища, времени для исправления ситуации остается все меньше, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "В Европе не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища… Как известно, сезон отбора газа из хранилищ Европе нередко приходится начинать уже в первой половине октября. Времени для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, остается все меньше", - приводятся слова Миллера в Telegram-канале "Газпрома". По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), на 31 августа, то есть за пять месяцев закачки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ), восполнено только две трети объема газа, отобранного из них прошлой зимой, отмечает "Газпром". Разрыв между отобранным и закачанным (на 31 августа) объемом "значительный" – 18,9 миллиарда кубометров, второй по величине на эту дату за историю наблюдений, обращает внимание российская компания. "Текущая динамика закачки говорит о том, что отдельным странам Европы будет сложно достичь целевого показателя – 90% заполненности ПХГ. Например, Германии и Нидерландам, которые входят в пятерку стран с самым большим объемом мощностей хранения в Европе", – указал Миллер. Сейчас хранилища Германии заполнены всего на 71,1%, Нидерландов – на 64,8%. Это, по словам председателя правления "Газпрома", создает серьезные риски дефицита газа в случае резких или продолжительных холодов. Очевидна проблема регионального газового баланса в Прибалтике, указал Миллер. Инчукалнское ПХГ, единственное в регионе, заполнено лишь наполовину, а среднесуточная закачка газа в хранилище находится на исторически минимальном уровне, сказал он. "То есть подготовка к зиме фактически сорвана", – заявил Миллер.
https://ria.ru/20250902/khristoforu-2039024674.html
https://ria.ru/20250902/gaz-2039006220.html
европа
германия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/109023/86/1090238684_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_5a899bb9b2955d65ac9c2251bc5551d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, германия, нидерланды, алексей миллер, газпром
В мире, Европа, Германия, Нидерланды, Алексей Миллер, Газпром
В Европе не осознают масштаб проблемы с закачкой газа, заявил Миллер

Миллер: в Европе не осознают масштаб проблемы с закачкой газа в ПХГ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Алексей Миллер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В Европе не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища, времени для исправления ситуации остается все меньше, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Европе не осознают масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища… Как известно, сезон отбора газа из хранилищ Европе нередко приходится начинать уже в первой половине октября. Времени для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, остается все меньше", - приводятся слова Миллера в Telegram-канале "Газпрома".
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
На Западе раскрыли, что ждет ЕС после заявления Миллера
Вчера, 10:55
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), на 31 августа, то есть за пять месяцев закачки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ), восполнено только две трети объема газа, отобранного из них прошлой зимой, отмечает "Газпром". Разрыв между отобранным и закачанным (на 31 августа) объемом "значительный" – 18,9 миллиарда кубометров, второй по величине на эту дату за историю наблюдений, обращает внимание российская компания.
"Текущая динамика закачки говорит о том, что отдельным странам Европы будет сложно достичь целевого показателя – 90% заполненности ПХГ. Например, Германии и Нидерландам, которые входят в пятерку стран с самым большим объемом мощностей хранения в Европе", – указал Миллер.
Сейчас хранилища Германии заполнены всего на 71,1%, Нидерландов – на 64,8%. Это, по словам председателя правления "Газпрома", создает серьезные риски дефицита газа в случае резких или продолжительных холодов.
Очевидна проблема регионального газового баланса в Прибалтике, указал Миллер. Инчукалнское ПХГ, единственное в регионе, заполнено лишь наполовину, а среднесуточная закачка газа в хранилище находится на исторически минимальном уровне, сказал он. "То есть подготовка к зиме фактически сорвана", – заявил Миллер.
Трубопроводы на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Миллер рассказал, как осуществляется оплата поставок газа в Китай
Вчера, 09:13
 
В миреЕвропаГерманияНидерландыАлексей МиллерГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала