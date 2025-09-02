https://ria.ru/20250902/miller-2038995507.html

Россия и Китай подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2"

Россия и Китай подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2" - РИА Новости, 02.09.2025

Россия и Китай подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2"

Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток", сообщил журналистам глава... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T07:39:00+03:00

2025-09-02T07:39:00+03:00

2025-09-02T11:22:00+03:00

газпром

алексей миллер

экономика

монголия

россия

китай

сила сибири — 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860187017_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_84fc898eeb4e45603ebec6287ce60c01.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток", сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер."На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран – России, Китая и Монголии - сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток"", - заявил Миллер."Также в рамках визита подписаны коммерческие договоренности между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC - ред.), в частности, об увеличении поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с 38 миллиардов кубических метров газа в год до 44 миллиардов кубометров газа в год", - сказал Миллер журналистам."В рамках визита подписаны коммерческие договоренности между "Газпромом" и КННК (Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC - ред.), в частности… по увеличению объемов поставок газа по проекту "Дальневосточный маршрут с 10 миллиардов на 2 миллиарда, до 12 миллиардов (кубометров - ред.)", - сказал Миллер.

https://ria.ru/20250902/politika-2038978314.html

монголия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

газпром, алексей миллер, экономика, монголия, россия, китай, сила сибири — 2