https://ria.ru/20250902/miller-2038995507.html
Россия и Китай подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2"
Россия и Китай подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2" - РИА Новости, 02.09.2025
Россия и Китай подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2"
Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток", сообщил журналистам глава... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T07:39:00+03:00
2025-09-02T07:39:00+03:00
2025-09-02T11:22:00+03:00
газпром
алексей миллер
экономика
монголия
россия
китай
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860187017_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_84fc898eeb4e45603ebec6287ce60c01.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток", сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер."На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран – России, Китая и Монголии - сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток"", - заявил Миллер."Также в рамках визита подписаны коммерческие договоренности между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC - ред.), в частности, об увеличении поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с 38 миллиардов кубических метров газа в год до 44 миллиардов кубометров газа в год", - сказал Миллер журналистам."В рамках визита подписаны коммерческие договоренности между "Газпромом" и КННК (Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC - ред.), в частности… по увеличению объемов поставок газа по проекту "Дальневосточный маршрут с 10 миллиардов на 2 миллиарда, до 12 миллиардов (кубометров - ред.)", - сказал Миллер.
https://ria.ru/20250902/politika-2038978314.html
монголия
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860187017_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_7cc91dc1fd0faa37ccb6af415021d0ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром, алексей миллер, экономика, монголия, россия, китай, сила сибири — 2
Газпром, Алексей Миллер, Экономика, Монголия, Россия, Китай, Сила Сибири — 2
Россия и Китай подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2"
Миллер: Газпром и CNPC подписали меморандум о строительстве Силы Сибири – 2
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток", сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран – России
, Китая
и Монголии
- сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири
-2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток"", - заявил Миллер
.
"Также в рамках визита подписаны коммерческие договоренности между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC - ред.), в частности, об увеличении поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с 38 миллиардов кубических метров газа в год до 44 миллиардов кубометров газа в год", - сказал Миллер журналистам.
"В рамках визита подписаны коммерческие договоренности между "Газпромом" и КННК (Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC - ред.), в частности… по увеличению объемов поставок газа по проекту "Дальневосточный маршрут с 10 миллиардов на 2 миллиарда, до 12 миллиардов (кубометров - ред.)", - сказал Миллер.