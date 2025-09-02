Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2" - РИА Новости, 02.09.2025
07:39 02.09.2025 (обновлено: 11:22 02.09.2025)
Россия и Китай подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2"
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток", сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер."На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран – России, Китая и Монголии - сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток"", - заявил Миллер."Также в рамках визита подписаны коммерческие договоренности между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC - ред.), в частности, об увеличении поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с 38 миллиардов кубических метров газа в год до 44 миллиардов кубометров газа в год", - сказал Миллер журналистам."В рамках визита подписаны коммерческие договоренности между "Газпромом" и КННК (Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC - ред.), в частности… по увеличению объемов поставок газа по проекту "Дальневосточный маршрут с 10 миллиардов на 2 миллиарда, до 12 миллиардов (кубометров - ред.)", - сказал Миллер.
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток", сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран – России, Китая и Монголии - сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток"", - заявил Миллер.
"Также в рамках визита подписаны коммерческие договоренности между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC - ред.), в частности, об увеличении поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с 38 миллиардов кубических метров газа в год до 44 миллиардов кубометров газа в год", - сказал Миллер журналистам.
"В рамках визита подписаны коммерческие договоренности между "Газпромом" и КННК (Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC - ред.), в частности… по увеличению объемов поставок газа по проекту "Дальневосточный маршрут с 10 миллиардов на 2 миллиарда, до 12 миллиардов (кубометров - ред.)", - сказал Миллер.
Вбить клин между Россией, Индией и Китаем не удалось, пишут СМИ
