Следователи провели рейд по выявлению мигрантов в хостеле на западе Москвы

СК установил более 300 мигрантов в хостеле на западе Москвы
Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Следователи установили более 300 мигрантов в одном из хостелов на западе Москвы на фоне жалоб общественников после убийства футболиста в Подмосковье, сообщается в официальном Telegram-канале московского главка СК РФ.
"Следователями столичного СК в хостеле, расположенном на улице Наро-Фоминской в городе Москве, установлено более 300 иностранных граждан, которые доставлены в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также на предмет возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что ранее представители общественности обратились к председателю Следственного комитета РФ с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела о драке, произошедшей в Московской области, в результате которой погиб молодой человек. Кроме того, они попросили дать правовую оценку действиям участников конфликта, которые, по их предположению, организовали незаконную миграцию, создав хостел в Москве.
По данному факту Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка.
Ранее в СК и МВД сообщали, что 17августа около бара Underground в Щелково на Пролетарском проспекте группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община Щёлково" Арсения Ерошевича. Он был госпитализирован с серьезными травмами, но впоследствии скончался.
После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК РФ ужесточили до части четвертой - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.