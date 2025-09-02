Рейтинг@Mail.ru
Следователи провели рейд по выявлению мигрантов в хостеле на западе Москвы
13:18 02.09.2025
Следователи провели рейд по выявлению мигрантов в хостеле на западе Москвы
Следователи провели рейд по выявлению мигрантов в хостеле на западе Москвы - РИА Новости, 02.09.2025
Следователи провели рейд по выявлению мигрантов в хостеле на западе Москвы
Следователи установили более 300 мигрантов в одном из хостелов на западе Москвы на фоне жалоб общественников после убийства футболиста в Подмосковье, сообщается РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Следователи установили более 300 мигрантов в одном из хостелов на западе Москвы на фоне жалоб общественников после убийства футболиста в Подмосковье, сообщается в официальном Telegram-канале московского главка СК РФ. "Следователями столичного СК в хостеле, расположенном на улице Наро-Фоминской в городе Москве, установлено более 300 иностранных граждан, которые доставлены в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также на предмет возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что ранее представители общественности обратились к председателю Следственного комитета РФ с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела о драке, произошедшей в Московской области, в результате которой погиб молодой человек. Кроме того, они попросили дать правовую оценку действиям участников конфликта, которые, по их предположению, организовали незаконную миграцию, создав хостел в Москве. По данному факту Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка. Ранее в СК и МВД сообщали, что 17августа около бара Underground в Щелково на Пролетарском проспекте группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община Щёлково" Арсения Ерошевича. Он был госпитализирован с серьезными травмами, но впоследствии скончался. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК РФ ужесточили до части четвертой - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи провели рейд по выявлению мигрантов в хостеле на западе Москвы

СК установил более 300 мигрантов в хостеле на западе Москвы

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Следователи установили более 300 мигрантов в одном из хостелов на западе Москвы на фоне жалоб общественников после убийства футболиста в Подмосковье, сообщается в официальном Telegram-канале московского главка СК РФ.
"Следователями столичного СК в хостеле, расположенном на улице Наро-Фоминской в городе Москве, установлено более 300 иностранных граждан, которые доставлены в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также на предмет возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что ранее представители общественности обратились к председателю Следственного комитета РФ с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела о драке, произошедшей в Московской области, в результате которой погиб молодой человек. Кроме того, они попросили дать правовую оценку действиям участников конфликта, которые, по их предположению, организовали незаконную миграцию, создав хостел в Москве.
По данному факту Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка.
Ранее в СК и МВД сообщали, что 17августа около бара Underground в Щелково на Пролетарском проспекте группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община Щёлково" Арсения Ерошевича. Он был госпитализирован с серьезными травмами, но впоследствии скончался.
После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК РФ ужесточили до части четвертой - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
