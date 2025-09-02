https://ria.ru/20250902/migrant-2039070246.html

Следователи провели рейд по выявлению мигрантов в хостеле на западе Москвы

Следователи провели рейд по выявлению мигрантов в хостеле на западе Москвы - РИА Новости, 02.09.2025

Следователи провели рейд по выявлению мигрантов в хостеле на западе Москвы

Следователи установили более 300 мигрантов в одном из хостелов на западе Москвы на фоне жалоб общественников после убийства футболиста в Подмосковье, сообщается РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T13:18:00+03:00

2025-09-02T13:18:00+03:00

2025-09-02T13:19:00+03:00

происшествия

москва

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Следователи установили более 300 мигрантов в одном из хостелов на западе Москвы на фоне жалоб общественников после убийства футболиста в Подмосковье, сообщается в официальном Telegram-канале московского главка СК РФ. "Следователями столичного СК в хостеле, расположенном на улице Наро-Фоминской в городе Москве, установлено более 300 иностранных граждан, которые доставлены в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также на предмет возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что ранее представители общественности обратились к председателю Следственного комитета РФ с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела о драке, произошедшей в Московской области, в результате которой погиб молодой человек. Кроме того, они попросили дать правовую оценку действиям участников конфликта, которые, по их предположению, организовали незаконную миграцию, создав хостел в Москве. По данному факту Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка. Ранее в СК и МВД сообщали, что 17августа около бара Underground в Щелково на Пролетарском проспекте группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община Щёлково" Арсения Ерошевича. Он был госпитализирован с серьезными травмами, но впоследствии скончался. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК РФ ужесточили до части четвертой - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

https://ria.ru/20250827/migranty-2037759637.html

https://ria.ru/20250813/podmoskove-2034958758.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)