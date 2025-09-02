https://ria.ru/20250902/merts-2039182424.html

Мерц примет участие во встрече "коалиции желающих" по видеосвязи

Мерц примет участие во встрече "коалиции желающих" по видеосвязи - РИА Новости, 02.09.2025

Мерц примет участие во встрече "коалиции желающих" по видеосвязи

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в четверг примет участие во встрече так называемой "коалиции желающих" по Украине в формате видеоконференции. РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в четверг примет участие во встрече так называемой "коалиции желающих" по Украине в формате видеоконференции. "В четверг утром мы снова соберем коалицию желающих в формате видеоконференции. Я договорился об этом с президентом (Франции Эммануэлем - ред.) Макроном на прошлой неделе в Тулоне, в том числе по согласованию с британцами, чтобы на этой неделе мы провели видеоконференцию", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Суттер в Берлине. Трансляция велась на странице ведомства канцлера Германии. По словам Мерца, в ходе встречи речь пойдет о дальнейшей помощи Украине. "Вопрос гарантий безопасности также будет играть определенную роль. Но самая важная гарантия безопасности, которую мы можем дать на данный момент, - это достаточная поддержка украинской армии", - отметил канцлер. Газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила 1 сентября, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

