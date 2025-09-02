Россия и КНР подписали меморандум о цифровой трансформации здравоохранения

Рейтинг@Mail.ru
12:31 02.09.2025
Российская и китайская стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровой трансформации здравоохранения, сообщается на официальном сайте Кремля. РИА Новости, 02.09.2025
россия
китай
дальний восток
владимир путин
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская и китайская стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровой трансформации здравоохранения, сообщается на официальном сайте Кремля. Во вторник на сайте Кремля был опубликован список из 22 документов, подписанных в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. "Меморандум о взаимопонимании между министерством здравоохранения Российской Федерации и Государственным комитетом Китайской Народной Республики по здравоохранению о сотрудничестве в области цифровой трансформации здравоохранения", - сообщается в перечне документов. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и министерством сельского хозяйства и сельских дел Китая о сотрудничестве в области создания российско-китайских пилотных и демонстрационных зон сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке Российской Федерации.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия и КНР подписали меморандум в области здравоохранения, сообщил Кремль
8 мая, 15:10
 
