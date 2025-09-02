Москва и Пекин подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2"
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2", сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран — России, Китая и Монголии — сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток", — заявил он.
"Сила Сибири — 2" — проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет.
Миллер отметил, что проект такого масштаба не предполагает быстрых решений.
"Газпром" и CNPC также договорились увеличить перекачку по "Силе Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубических метров в год. Стороны также подписали соглашения о росте объемов поставок по дальневосточному маршруту с 10 до 12 миллиардов кубометров.
"Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Первый газ по нему пошел с Чаяндинского месторождения в Якутии в конце 2019 года. Через три года началась прокачка с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.