08:28 02.09.2025 (обновлено: 09:26 02.09.2025)
Москва и Пекин подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2"
Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2", сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2", сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер."На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран — России, Китая и Монголии — сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток", — заявил он.Миллер отметил, что проект такого масштаба не предполагает быстрых решений."Газпром" и CNPC также договорились увеличить перекачку по "Силе Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубических метров в год. Стороны также подписали соглашения о росте объемов поставок по дальневосточному маршруту с 10 до 12 миллиардов кубометров.
россия, китай, монголия, алексей миллер, газпром, сила сибири — 2
Россия, Китай, Монголия, Алексей Миллер, Газпром, Сила Сибири — 2

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири"
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2", сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран — России, Китая и Монголии — сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток", — заявил он.
"Сила Сибири — 2" — проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет.

Миллер отметил, что проект такого масштаба не предполагает быстрых решений.
"Газпром" и CNPC также договорились увеличить перекачку по "Силе Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубических метров в год. Стороны также подписали соглашения о росте объемов поставок по дальневосточному маршруту с 10 до 12 миллиардов кубометров.

"Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Первый газ по нему пошел с Чаяндинского месторождения в Якутии в конце 2019 года. Через три года началась прокачка с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

РоссияКитайМонголияАлексей МиллерГазпромСила Сибири — 2
 
 
