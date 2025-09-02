https://ria.ru/20250902/memorandum-2038999572.html

Москва и Пекин подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2"

Москва и Пекин подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2" - РИА Новости, 02.09.2025

Москва и Пекин подписали меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2"

Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2", сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2", сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер."На основании публичного заявления, которое было сделано лидерами трех стран — России, Китая и Монголии — сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток", — заявил он.Миллер отметил, что проект такого масштаба не предполагает быстрых решений."Газпром" и CNPC также договорились увеличить перекачку по "Силе Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубических метров в год. Стороны также подписали соглашения о росте объемов поставок по дальневосточному маршруту с 10 до 12 миллиардов кубометров.

