19:12 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова президента Финляндии Александра Стубба о якобы "победе" страны в войне с СССР после того, как Финляндия потеряла территории, являются подсказкой для Киева о том, как надо будет объяснять грядущую "победу".
Стубб в интервью изданию Economist, комментируя договор с СССР, подписанный в 1944 году, заявил, что Финляндия "победила" в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость.
"Финляндия победила СССР в войне, сказал Стубб. Ну, эти победы прекрасно видны на карте утраченных Финляндией территорий. Это, очевидно, является подсказкой для наркоманского клоуна в Киеве относительно того, как объяснить грядущую "победу", - написал Медведев в соцсети X, прикрепив карту.
Стубб в ходе встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа выразил уверенность, что решение конфликта в 2025 году будет найдено - так же, как оно было найдено в 1944 году. Финский лидер впоследствии уточнил, что не имел в виду территориальные уступки со стороны Украины по примеру Финляндии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление Стубба, в котором он сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, и назвала реплику финского президента "адом". Захарова напомнила, что в годы Второй мировой Финляндия воевала против Советского Союза, в том числе на стороне нацистской Германии, и несла ответственность за участие в блокаде Ленинграда и создание концлагерей на оккупированных советских территориях. Захарова отметила, что в 1944 году Финляндия действительно изменила позицию, подписав Московское перемирие, но сделала это лишь под давлением Красной армии, начавшей победоносное наступление против Германии и её союзников.
Ранее в марте финский лидер пожаловался на итоги советско-финской войны, в результате которой часть территорий Финляндии перешла к Советскому Союзу.
Девятнадцатого сентября 1944 года СССР и Великобритания с одной стороны и Финляндия - с другой подписали Московское перемирие, фактически завершившее советско-финскую войну 1941-1944 годов. Одним из условий Московского перемирия было установление границы в соответствии с мирным договором 1940 года, по которому Финляндия уступила СССР около десятой части своей территории и обязалась не участвовать во враждебных СССР коалициях. В соответствии с договором граница на Карельском перешейке была отодвинута от Ленинграда на 120-130 километров. К Советскому Союзу отошли весь Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Вернувшиеся в состав России регионы, их территория, проживающие на ней люди, не могут быть предметом торга, сообщил ранее РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
