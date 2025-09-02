https://ria.ru/20250902/markaryan-2039149864.html

Следствие попросило суд продлить арест блогеру Маркаряну

Следствие попросило суд продлить арест блогеру Маркаряну - РИА Новости, 02.09.2025

Следствие попросило суд продлить арест блогеру Маркаряну

Следствие обратилось в Таганский суд Москвы с ходатайством о продлении срока стражи Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества,... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T15:47:00+03:00

2025-09-02T15:47:00+03:00

2025-09-02T15:58:00+03:00

происшествия

арсен маркарян

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037549942_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e68a6dfb0e94a4356b360579b340b966.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Следствие обратилось в Таганский суд Москвы с ходатайством о продлении срока стражи Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества, говорится в картотеке инстанции.Маркаряна арестовали 25 августа."Зарегистрирован материал о продлении срока содержания под стражей Маркаряну А. А. Судебное заседание назначено на 3 сентября", - сказано в карточке уголовного дела.

https://ria.ru/20250823/bloger-2037152054.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, арсен маркарян, москва