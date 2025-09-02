https://ria.ru/20250902/markaryan-2039149864.html
Следствие попросило суд продлить арест блогеру Маркаряну
Следствие попросило суд продлить арест блогеру Маркаряну - РИА Новости, 02.09.2025
Следствие попросило суд продлить арест блогеру Маркаряну
Следствие обратилось в Таганский суд Москвы с ходатайством о продлении срока стражи Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества,... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T15:47:00+03:00
2025-09-02T15:47:00+03:00
2025-09-02T15:58:00+03:00
происшествия
арсен маркарян
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037549942_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e68a6dfb0e94a4356b360579b340b966.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Следствие обратилось в Таганский суд Москвы с ходатайством о продлении срока стражи Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества, говорится в картотеке инстанции.Маркаряна арестовали 25 августа."Зарегистрирован материал о продлении срока содержания под стражей Маркаряну А. А. Судебное заседание назначено на 3 сентября", - сказано в карточке уголовного дела.
https://ria.ru/20250823/bloger-2037152054.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037549942_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f58b6b2c56a534df53c75e7bc6e526a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, арсен маркарян, москва
Происшествия, Арсен Маркарян, Москва
Следствие попросило суд продлить арест блогеру Маркаряну
Следствие попросило Таганский суд продлить арест блогеру Маркаряну