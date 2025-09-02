Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило суд продлить арест блогеру Маркаряну - РИА Новости, 02.09.2025
15:47 02.09.2025 (обновлено: 15:58 02.09.2025)
Следствие попросило суд продлить арест блогеру Маркаряну
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Следствие обратилось в Таганский суд Москвы с ходатайством о продлении срока стражи Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества, говорится в картотеке инстанции.Маркаряна арестовали 25 августа."Зарегистрирован материал о продлении срока содержания под стражей Маркаряну А. А. Судебное заседание назначено на 3 сентября", - сказано в карточке уголовного дела.
происшествия, арсен маркарян, москва
Происшествия, Арсен Маркарян, Москва
Арсен Маркарян
Арсен Маркарян
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Арсен Маркарян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Следствие обратилось в Таганский суд Москвы с ходатайством о продлении срока стражи Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества, говорится в картотеке инстанции.
Маркаряна арестовали 25 августа.
"Зарегистрирован материал о продлении срока содержания под стражей Маркаряну А. А. Судебное заседание назначено на 3 сентября", - сказано в карточке уголовного дела.
Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Блогеру Маркаряну грозит срок по делу о реабилитации нацизма
23 августа, 12:40
 
ПроисшествияАрсен МаркарянМосква
 
 
