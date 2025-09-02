Рейтинг@Mail.ru
Журналист отреагировал на новое заявление Макрона о России - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 02.09.2025 (обновлено: 10:01 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/makron-2039001231.html
Журналист отреагировал на новое заявление Макрона о России
Журналист отреагировал на новое заявление Макрона о России - РИА Новости, 02.09.2025
Журналист отреагировал на новое заявление Макрона о России
Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России после разговора с генсеком НАТО Макро Рютте. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T08:39:00+03:00
2025-09-02T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_b29e47c837870ab0f5d4709a5c6bac76.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России после разговора с генсеком НАТО Макро Рютте.Поводом для такой реакции стало заявление главы Пятой республики о том, что коалиция желающих в координации с НАТО будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, он обвинил Россию якобы в препятствовании мира."Коалиция желающих сжечь Европу, чтобы помешать осуществлению воли народа", — написал он. Портал Axios на прошлой неделе написал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей. Издание назвало эту позицию оторванной от реальности.
https://ria.ru/20250902/rossiya-2039008485.html
https://ria.ru/20250902/shos-2039013332.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_23b76f594ef9509e7ecb543443553ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО
Журналист отреагировал на новое заявление Макрона о России

Журналист Боуз раскритиковал заявление Макрона о России после разговора с Рютте

© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России после разговора с генсеком НАТО Макро Рютте.
Поводом для такой реакции стало заявление главы Пятой республики о том, что коалиция желающих в координации с НАТО будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, он обвинил Россию якобы в препятствовании мира.
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В США отметили важную деталь в действиях России
09:26
"Коалиция желающих сжечь Европу, чтобы помешать осуществлению воли народа", — написал он.

Портал Axios на прошлой неделе написал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей. Издание назвало эту позицию оторванной от реальности.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Киев обиделся на страны ШОС за итоговое коммюнике и пригрозил им
09:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала