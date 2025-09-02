Журналист отреагировал на новое заявление Макрона о России

https://ria.ru/20250902/makron-2039001231.html

Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России после разговора с генсеком НАТО Макро Рютте. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T08:39:00+03:00

2025-09-02T08:39:00+03:00

2025-09-02T10:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

франция

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_b29e47c837870ab0f5d4709a5c6bac76.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России после разговора с генсеком НАТО Макро Рютте.Поводом для такой реакции стало заявление главы Пятой республики о том, что коалиция желающих в координации с НАТО будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, он обвинил Россию якобы в препятствовании мира."Коалиция желающих сжечь Европу, чтобы помешать осуществлению воли народа", — написал он. Портал Axios на прошлой неделе написал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей. Издание назвало эту позицию оторванной от реальности.

в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, нато