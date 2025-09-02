Журналист отреагировал на новое заявление Макрона о России
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России после разговора с генсеком НАТО Макро Рютте.
Поводом для такой реакции стало заявление главы Пятой республики о том, что коалиция желающих в координации с НАТО будет работать над определением надежных гарантий безопасности для Украины. Кроме того, он обвинил Россию якобы в препятствовании мира.
"Коалиция желающих сжечь Европу, чтобы помешать осуществлению воли народа", — написал он.
Портал Axios на прошлой неделе написал, что высокопоставленные чиновники Белого дома видят, как некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию. В Белом доме считают, что те давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей. Издание назвало эту позицию оторванной от реальности.
