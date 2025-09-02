Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что поддерживает Россию в разрешении конфликта на Украине - РИА Новости, 02.09.2025
19:37 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/lukashenko-2039195894.html
Лукашенко заявил, что поддерживает Россию в разрешении конфликта на Украине
в мире
россия
украина
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Минск поддерживает и будет поддерживать Россию в разрешении конфликта на Украине. Встреча президентов Белоруссии и России проходит в Пекине. Лукашенко сообщил, что обсуждал конфликт на Украине по телефону с президентом США Дональдом Трампом. "Мы, когда президент США позвонил, обсуждали эту проблему. Я сказал - мы одна страна, в принципе Россия в одиночку воюет, мы как можем поддерживаем и будем поддерживать. Публично об этом говорю", - заявил Лукашенко. По его словам, время покажет, кто прав. "Это беда, но кто прав, кто виноват, время покажет. Еще спасибо скажут многие-многие, особенно в Европе, что опять в это сложное время нам приходится останавливать нацизм, который мог перерасти в фашизм. Поэтому, Владимир Владимирович, будем вместе до конца свою роль и функцию выполнять", - заявил президент Белоруссии. Он также поздравил Путина с тем, как прошла встреча президентов России и США на Аляске. "Я вас поздравляю. Вместе с Дональдом Трампом вы провели хорошую встречу на Аляске. Мы вам аплодировали. С двух сторон не надо говорить, что кто-то выиграл, кто-то проиграл. Молодцы, вдвоем очень здорово сработали. Я смотрел - по Украине крыть нечем. Только кричат там западнее нас: "Плохо, плохо". Ну им все время плохо. Я думаю, и они поумнеют и присоединятся к инициативам, которые вы обозначили с президентом Соединенных Штатов Америки", - заметил Лукашенко. Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
россия
украина
белоруссия
в мире, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия
В мире, Россия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что Минск поддерживает и будет поддерживать Россию в разрешении конфликта на Украине.
Встреча президентов Белоруссии и России проходит в Пекине.
Лукашенко сообщил, что обсуждал конфликт на Украине по телефону с президентом США Дональдом Трампом. "Мы, когда президент США позвонил, обсуждали эту проблему. Я сказал - мы одна страна, в принципе Россия в одиночку воюет, мы как можем поддерживаем и будем поддерживать. Публично об этом говорю", - заявил Лукашенко.
По его словам, время покажет, кто прав. "Это беда, но кто прав, кто виноват, время покажет. Еще спасибо скажут многие-многие, особенно в Европе, что опять в это сложное время нам приходится останавливать нацизм, который мог перерасти в фашизм. Поэтому, Владимир Владимирович, будем вместе до конца свою роль и функцию выполнять", - заявил президент Белоруссии.
Он также поздравил Путина с тем, как прошла встреча президентов России и США на Аляске.
"Я вас поздравляю. Вместе с Дональдом Трампом вы провели хорошую встречу на Аляске. Мы вам аплодировали. С двух сторон не надо говорить, что кто-то выиграл, кто-то проиграл. Молодцы, вдвоем очень здорово сработали. Я смотрел - по Украине крыть нечем. Только кричат там западнее нас: "Плохо, плохо". Ну им все время плохо. Я думаю, и они поумнеют и присоединятся к инициативам, которые вы обозначили с президентом Соединенных Штатов Америки", - заметил Лукашенко.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
