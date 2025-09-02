Никто не заменит Россию для Белоруссии, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что ни одна страна не заменит Белоруссии Россию
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что никто не заменит Россию для Белоруссии.
Встреча президентов Белоруссии и России проходит в Пекине.
"Я рад с вами встретиться. обсудить некоторые вопросы и в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Но вы же понимаете, что Россию нам никто не заменит. Поэтому очень важно, что мы сегодня встречаемся", - сказал Лукашенко.
Он поблагодарил Путина за приглашение и сообщил, что белорусская делегация долго не могла найти дом президента России, хотя их дома в Пекине находятся рядом. "Спасибо, Владимир Владимирович, за приглашение в ваш дом, хоть и в Китае, но это ваш дом. Мы, правда, тут блудили долго, пока нашли этот дом. Оказалось, рядом живем, через 100 метров", - сказал Лукашенко.
По его словам, в отношении двусторонних отношений, вопросов почти нет.
Лукашенко заявил также, что президенты должны посетить военный парад, посвященный 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны, который пройдет 3 сентября на площади Тяньаньмэнь. "Что касается парада, они были у нас в Москве. Праздновали с нами нашу победу. Конечно, мы, как бы ни было сложно, должны были здесь побывать. Спасибо, что пригласили на этот парад. Все-таки больше десятка глав государств будет на параде", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что президент России поддержал "хорошую" инициативу Китая по глобальному управлению.
"Главное, чтобы Китай не соскочил с этой инициативы. Чтобы оно так и было. А то, знаете, вырастут, большими станут, потом глобализмом страдают. Китай сказал – "нет, это четвертая наша инициатива, мы свято будем ее соблюдать", - сказал Лукашенко.
