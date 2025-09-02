https://ria.ru/20250902/lnr-2039190763.html
СК наградил сотрудника МЧС из ЛНР за спасение ребенка во время пожара
ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Следственный комитет России по Луганской Народной Республике торжественно вручил награду сотруднику МЧС по ЛНР, который спас из горящего дома двухгодовалую девочку, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Как рассказал РИА Новости сам сотрудник МЧС Руслан Хайло, он возвращался 3 июля из караула в составе 8-го пожарно-спасательного отряда. По пути он увидел возможное возгорание в частном секторе. Несмотря на то, что никакого вызова на возгорание не было, сотрудник оперативно прибыл к горящему дому. На пороге стояли хозяева дома, которые сообщили, что в доме находится их 2-летняя дочь. Руслан принял решение немедленно броситься на поиски ребенка в горящий дом, после чего смог вывести ребенка из горящего строения. "Я забежал сразу в дом, открыл дверь. В коридоре стоял ее отец. Не долго спрашивая, побежал сразу же дальше по комнатам проверять, где же ребенок. Как оказалось, ребенок находился рядом с комнатой, на которой уже полностью горела крыша дома. Крыша была полностью задымлена, то есть как я понимаю, отец и ребенок даже не подозревали о том, что они находятся в горящем доме по факту. Я подбежал к ребенку, девочка спала. Сначала подумал, что это мальчик, и что ему лет пять. Как оказалось, это девочка, и ей всего лишь два годика. Я ее схватил, укутал в одеяло и вывел на улицу", - рассказал подробности спасения семьи Руслан Хайло.
