СК наградил сотрудника МЧС из ЛНР за спасение ребенка во время пожара

Следственный комитет России по Луганской Народной Республике торжественно вручил награду сотруднику МЧС по ЛНР, который спас из горящего дома двухгодовалую... 02.09.2025

ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Следственный комитет России по Луганской Народной Республике торжественно вручил награду сотруднику МЧС по ЛНР, который спас из горящего дома двухгодовалую девочку, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Как рассказал РИА Новости сам сотрудник МЧС Руслан Хайло, он возвращался 3 июля из караула в составе 8-го пожарно-спасательного отряда. По пути он увидел возможное возгорание в частном секторе. Несмотря на то, что никакого вызова на возгорание не было, сотрудник оперативно прибыл к горящему дому. На пороге стояли хозяева дома, которые сообщили, что в доме находится их 2-летняя дочь. Руслан принял решение немедленно броситься на поиски ребенка в горящий дом, после чего смог вывести ребенка из горящего строения. "Я забежал сразу в дом, открыл дверь. В коридоре стоял ее отец. Не долго спрашивая, побежал сразу же дальше по комнатам проверять, где же ребенок. Как оказалось, ребенок находился рядом с комнатой, на которой уже полностью горела крыша дома. Крыша была полностью задымлена, то есть как я понимаю, отец и ребенок даже не подозревали о том, что они находятся в горящем доме по факту. Я подбежал к ребенку, девочка спала. Сначала подумал, что это мальчик, и что ему лет пять. Как оказалось, это девочка, и ей всего лишь два годика. Я ее схватил, укутал в одеяло и вывел на улицу", - рассказал подробности спасения семьи Руслан Хайло.

