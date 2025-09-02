Рейтинг@Mail.ru
СК наградил сотрудника МЧС из ЛНР за спасение ребенка во время пожара - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 02.09.2025 (обновлено: 20:34 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/lnr-2039190763.html
СК наградил сотрудника МЧС из ЛНР за спасение ребенка во время пожара
СК наградил сотрудника МЧС из ЛНР за спасение ребенка во время пожара - РИА Новости, 02.09.2025
СК наградил сотрудника МЧС из ЛНР за спасение ребенка во время пожара
Следственный комитет России по Луганской Народной Республике торжественно вручил награду сотруднику МЧС по ЛНР, который спас из горящего дома двухгодовалую... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T19:02:00+03:00
2025-09-02T20:34:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
пожар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039195485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7eb026a2a9db015be6c8fcd54cddea7e.jpg
ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Следственный комитет России по Луганской Народной Республике торжественно вручил награду сотруднику МЧС по ЛНР, который спас из горящего дома двухгодовалую девочку, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Как рассказал РИА Новости сам сотрудник МЧС Руслан Хайло, он возвращался 3 июля из караула в составе 8-го пожарно-спасательного отряда. По пути он увидел возможное возгорание в частном секторе. Несмотря на то, что никакого вызова на возгорание не было, сотрудник оперативно прибыл к горящему дому. На пороге стояли хозяева дома, которые сообщили, что в доме находится их 2-летняя дочь. Руслан принял решение немедленно броситься на поиски ребенка в горящий дом, после чего смог вывести ребенка из горящего строения. "Я забежал сразу в дом, открыл дверь. В коридоре стоял ее отец. Не долго спрашивая, побежал сразу же дальше по комнатам проверять, где же ребенок. Как оказалось, ребенок находился рядом с комнатой, на которой уже полностью горела крыша дома. Крыша была полностью задымлена, то есть как я понимаю, отец и ребенок даже не подозревали о том, что они находятся в горящем доме по факту. Я подбежал к ребенку, девочка спала. Сначала подумал, что это мальчик, и что ему лет пять. Как оказалось, это девочка, и ей всего лишь два годика. Я ее схватил, укутал в одеяло и вывел на улицу", - рассказал подробности спасения семьи Руслан Хайло.
https://ria.ru/20250802/svo-2033003139.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Награждение сотрудника МЧС, спасшего двухгодовалую девочку
Следственный комитет России по Луганской Народной Республике торжественно вручил награду сотруднику МЧС по ЛНР, который спас из горящего дома двухгодовалую девочку, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-02T19:02
true
PT1M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039195485_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9ebd811e8d17ddaa43f56ff2b24f4bd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Пожар
СК наградил сотрудника МЧС из ЛНР за спасение ребенка во время пожара

СК по ЛНР наградил сотрудника МЧС за спасение девочки во время пожара

Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 2 сен – РИА Новости. Следственный комитет России по Луганской Народной Республике торжественно вручил награду сотруднику МЧС по ЛНР, который спас из горящего дома двухгодовалую девочку, передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Как рассказал РИА Новости сам сотрудник МЧС Руслан Хайло, он возвращался 3 июля из караула в составе 8-го пожарно-спасательного отряда. По пути он увидел возможное возгорание в частном секторе. Несмотря на то, что никакого вызова на возгорание не было, сотрудник оперативно прибыл к горящему дому. На пороге стояли хозяева дома, которые сообщили, что в доме находится их 2-летняя дочь. Руслан принял решение немедленно броситься на поиски ребенка в горящий дом, после чего смог вывести ребенка из горящего строения.
"Я забежал сразу в дом, открыл дверь. В коридоре стоял ее отец. Не долго спрашивая, побежал сразу же дальше по комнатам проверять, где же ребенок. Как оказалось, ребенок находился рядом с комнатой, на которой уже полностью горела крыша дома. Крыша была полностью задымлена, то есть как я понимаю, отец и ребенок даже не подозревали о том, что они находятся в горящем доме по факту. Я подбежал к ребенку, девочка спала. Сначала подумал, что это мальчик, и что ему лет пять. Как оказалось, это девочка, и ей всего лишь два годика. Я ее схватил, укутал в одеяло и вывел на улицу", - рассказал подробности спасения семьи Руслан Хайло.
Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Бобров на церемонии в госпитале имени Вишневского - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В госпитале имени Вишневского наградили участников СВО
2 августа, 16:26
 
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Пожар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала