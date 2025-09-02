В Ливии предложили выслать миссию ООН из страны
Правительство на востоке Ливии выступило за закрытие офисов ООН в стране
Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕНГАЗИ, 2 сен - РИА Новости. Закрытие миссии ООН на территории Ливии может поспособствовать решению политического кризиса в стране, заявил РИА Новости министр инвестиций в правительстве на востоке Ливии Али ас-Саиди аль-Каиди.
"Реальное решение (кризиса - ред.) заключается в высылке миссии ООН из Ливии и закрытии ее офисов в Триполи и Бенгази, поскольку ее деятельность стала только усугублять кризис", - сказал он РИА Новости.
Военные на востоке Ливии восстанавливают армию
31 августа, 01:39
По словам министра, организация вмешивалась в общественные дела и занималась сбором информации.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями парламентом, заседающим на востоке страны (Палатой представителей) - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.