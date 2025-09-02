https://ria.ru/20250902/litva-2039155515.html

Литва предложила включить "Росатом" в 19-й пакет антироссийских санкций

Литва предложила включить "Росатом" в 19-й пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 02.09.2025

Литва предложила включить "Росатом" в 19-й пакет антироссийских санкций

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна предложила внести в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС российскую госкорпорацию "Росатом", доходы... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T16:11:00+03:00

2025-09-02T16:11:00+03:00

2025-09-02T16:11:00+03:00

в мире

россия

венгрия

литва

гитанас науседа

петер сийярто

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939177278_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c335757546c3c42fab7638def062a0e6.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна предложила внести в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС российскую госкорпорацию "Росатом", доходы России от продажи нефти и газа, а также ее так называемый "теневой флот". "Литва внесла предложение о 19-м пакете санкций, который включал бы "Росатом", доходы России от продажи нефти и газа и её так называемый теневой флот", - приводит слова Науседы на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-служба литовского президента. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не поддержит санкции против российских энергетических предприятий, от которых зависит энергоснабжение Венгрии. Власти Венгрии неоднократно отмечали, что не поддержат санкции против российской атомной отрасли. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250608/nauseda-2021633468.html

россия

венгрия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, венгрия, литва, гитанас науседа, петер сийярто, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз