https://ria.ru/20250902/litva-2039155515.html
Литва предложила включить "Росатом" в 19-й пакет антироссийских санкций
Литва предложила включить "Росатом" в 19-й пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 02.09.2025
Литва предложила включить "Росатом" в 19-й пакет антироссийских санкций
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна предложила внести в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС российскую госкорпорацию "Росатом", доходы... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T16:11:00+03:00
2025-09-02T16:11:00+03:00
2025-09-02T16:11:00+03:00
в мире
россия
венгрия
литва
гитанас науседа
петер сийярто
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939177278_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c335757546c3c42fab7638def062a0e6.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна предложила внести в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС российскую госкорпорацию "Росатом", доходы России от продажи нефти и газа, а также ее так называемый "теневой флот". "Литва внесла предложение о 19-м пакете санкций, который включал бы "Росатом", доходы России от продажи нефти и газа и её так называемый теневой флот", - приводит слова Науседы на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-служба литовского президента. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт не поддержит санкции против российских энергетических предприятий, от которых зависит энергоснабжение Венгрии. Власти Венгрии неоднократно отмечали, что не поддержат санкции против российской атомной отрасли. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250608/nauseda-2021633468.html
россия
венгрия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939177278_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a74d3af356fa5d168627da362277d8fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, литва, гитанас науседа, петер сийярто, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз
В мире, Россия, Венгрия, Литва, Гитанас Науседа, Петер Сийярто, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Евросоюз
Литва предложила включить "Росатом" в 19-й пакет антироссийских санкций
Президент Литвы Науседа предложил включить Росатом в 19-й пакет санкций ЕС