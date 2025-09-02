https://ria.ru/20250902/lihachev-2039213324.html
Лихачев оценил перспективы сотрудничества России и Китая в атомной сфере
Лихачев оценил перспективы сотрудничества России и Китая в атомной сфере - РИА Новости, 02.09.2025
Лихачев оценил перспективы сотрудничества России и Китая в атомной сфере
Сотрудничество России и Китая в атомной сфере можно прогнозировать на столетие вперёд, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачёв телеканалу "Россия-1". РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в атомной сфере можно прогнозировать на столетие вперёд, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачёв телеканалу "Россия-1". "Касательно Китайской Народной Республики, то здесь на самом деле нет предела развитию нашего сотрудничества... я думаю, не на десятилетие, а на столетие мы можем прогнозировать развитие сотрудничества как вширь, так и вглубь в атомной сфере", - сказал Лихачев журналисту телеканала "Россия-1".
