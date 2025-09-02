Рейтинг@Mail.ru
Конфликт Ирана и Израиля не повлиял на работу АЭС "Бушер", заявил Лихачев - РИА Новости, 02.09.2025
10:58 02.09.2025
Конфликт Ирана и Израиля не повлиял на работу АЭС "Бушер", заявил Лихачев
в мире
иран
израиль
сша
алексей лихачев
владимир путин
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Ситуация, связанная с конфликтом Ирана и Израиля, не повлияла на эксплуатацию первого блока и строительство новых блоков АЭС "Бушер", сообщил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Нет, не повлияла... Работает в штатном режиме, - сказал Лихачев в ответ на соответствующий вопрос. Лихачев после ударов США по ядерным объектам Ирана в июне сообщил, что обстановка на площадке АЭС "Бушер" продолжает оставаться спокойной, удары по Ирану не затронули эту часть страны. Президент России Владимир Путин тогда сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер".
в мире, иран, израиль, сша, алексей лихачев, владимир путин, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Иран, Израиль, США, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
© РИА Новости / Рамиль СитдиковГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев на IX Международном форуме "Атомэкспо" в Москве
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев на IX Международном форуме "Атомэкспо" в Москве. Архивное фото
С иранской АЭС "Бушер" вывезли часть российских специалистов
