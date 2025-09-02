https://ria.ru/20250902/lihachev-2039025553.html
Конфликт Ирана и Израиля не повлиял на работу АЭС "Бушер", заявил Лихачев
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Ситуация, связанная с конфликтом Ирана и Израиля, не повлияла на эксплуатацию первого блока и строительство новых блоков АЭС "Бушер", сообщил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Нет, не повлияла... Работает в штатном режиме, - сказал Лихачев в ответ на соответствующий вопрос. Лихачев после ударов США по ядерным объектам Ирана в июне сообщил, что обстановка на площадке АЭС "Бушер" продолжает оставаться спокойной, удары по Ирану не затронули эту часть страны. Президент России Владимир Путин тогда сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер".
