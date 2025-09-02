Патрушев рассказал, зачем Японии Курильские острова
Патрушев: Японии в вопросе о Курилах нужна не справедливость, а ресурсы
© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкСухогруз заходит в бухту Крабовая острова Шикотан
Сухогруз заходит в бухту Крабовая острова Шикотан . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Японии нужна не справедливость в вопросе о "северных территориях", а ресурсы, Токио движет коммерческий интерес, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Будем откровенны – японцам сегодня нужна не справедливость в вопросе о так называемых "северных территориях", а ресурсы. И минеральные, и биологические. Морские глубины около Курил обладают уникальной гидрографией, течения здесь выносят со дна корм для огромных косяков рыб. Так что в основе "озабоченностей" Токио – чисто коммерческий интерес", - сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября.
"Если же говорить о том, по праву ли Россия владеет южными Курилами, то тут и обсуждать нечего. В 1945 году советская армия и флот осуществили освободительную миссию, вернув нашей стране земли, временно отторгнутые за 40 лет до этого по итогам русско-японской войны", - подчеркнул Патрушев.
По его словам, в 1920-х годах Токио вообще намеревался сделать Японское море своим внутренним морем. "Русский залив Де-Кастри (ныне залив Чихачёва), находящийся у Татарского пролива, они называли японским Гибралтаром. С целью безраздельного владения Охотским морем планировали и захват Камчатки", - добавил Патрушев.
Примечательно, что накануне и во время Великой Отечественной войны Япония в нарушение международного права пыталась контролировать проливы между Японским морем и Тихим океаном, беспричинно задерживала советские суда, проводила на них досмотры и допросы команд, отметил помощник президента РФ.
Заключенный в 1941 году советско-японский договор о нейтралитете Токио бесцеремонно нарушал сотни раз, напомнил Патрушев. Японцы топили советские торговые суда, в приграничных районах постоянно действовали диверсанты, были случаи отравления водоемов, снабжавших водой советскую территорию, добавил он.
Советско-японская война: причины, ход и итоги
9 августа, 09:00