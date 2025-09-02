Рейтинг@Mail.ru
10:06 02.09.2025 (обновлено: 10:18 02.09.2025)
Патрушев рассказал, зачем Японии Курильские острова
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Японии нужна не справедливость в вопросе о "северных территориях", а ресурсы, Токио движет коммерческий интерес, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Будем откровенны – японцам сегодня нужна не справедливость в вопросе о так называемых "северных территориях", а ресурсы. И минеральные, и биологические. Морские глубины около Курил обладают уникальной гидрографией, течения здесь выносят со дна корм для огромных косяков рыб. Так что в основе "озабоченностей" Токио – чисто коммерческий интерес", - сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября. "Если же говорить о том, по праву ли Россия владеет южными Курилами, то тут и обсуждать нечего. В 1945 году советская армия и флот осуществили освободительную миссию, вернув нашей стране земли, временно отторгнутые за 40 лет до этого по итогам русско-японской войны", - подчеркнул Патрушев. По его словам, в 1920-х годах Токио вообще намеревался сделать Японское море своим внутренним морем. "Русский залив Де-Кастри (ныне залив Чихачёва), находящийся у Татарского пролива, они называли японским Гибралтаром. С целью безраздельного владения Охотским морем планировали и захват Камчатки", - добавил Патрушев. Примечательно, что накануне и во время Великой Отечественной войны Япония в нарушение международного права пыталась контролировать проливы между Японским морем и Тихим океаном, беспричинно задерживала советские суда, проводила на них досмотры и допросы команд, отметил помощник президента РФ. Заключенный в 1941 году советско-японский договор о нейтралитете Токио бесцеремонно нарушал сотни раз, напомнил Патрушев. Японцы топили советские торговые суда, в приграничных районах постоянно действовали диверсанты, были случаи отравления водоемов, снабжавших водой советскую территорию, добавил он.
Патрушев рассказал, зачем Японии Курильские острова

Патрушев заявил об угрозе для России со стороны Японии
Советско-японская война: причины, ход и итоги
9 августа, 09:00
