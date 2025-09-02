https://ria.ru/20250902/kupyansk-2039143940.html

В Харьковской области рассказали, к чему ВСУ принуждают жителей Купянска

В Харьковской области рассказали, к чему ВСУ принуждают жителей Купянска - РИА Новости, 02.09.2025

В Харьковской области рассказали, к чему ВСУ принуждают жителей Купянска

ВСУ заставляют жителей Купянска рыть окопы и используют их как живой щит, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T15:35:00+03:00

2025-09-02T15:35:00+03:00

2025-09-02T15:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_0:305:3077:2036_1920x0_80_0_0_baafaf3107a47e0f6260f1544627be74.jpg

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. ВСУ заставляют жителей Купянска рыть окопы и используют их как живой щит, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, в Купянске под контролем ВСУ проживают около 2 тысяч человек. "Боевики пресекают попытки эвакуации, применяя силу, и используют жителей как живой щит для защиты от возможного окружения. Подразделения незаконных вооруженных формирований Украины размещаются в жилых кварталах, а местных жителей принуждают к рытью окопов и траншей для подготовки к уличным боям", - сообщил Лисняк. Он отметил, что ВСУ на окраине города сносят жилые дома, создавая заграждения.

https://ria.ru/20250902/marochko-2039003721.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины