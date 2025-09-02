Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области рассказали, к чему ВСУ принуждают жителей Купянска - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/kupyansk-2039143940.html
В Харьковской области рассказали, к чему ВСУ принуждают жителей Купянска
В Харьковской области рассказали, к чему ВСУ принуждают жителей Купянска - РИА Новости, 02.09.2025
В Харьковской области рассказали, к чему ВСУ принуждают жителей Купянска
ВСУ заставляют жителей Купянска рыть окопы и используют их как живой щит, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T15:35:00+03:00
2025-09-02T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_0:305:3077:2036_1920x0_80_0_0_baafaf3107a47e0f6260f1544627be74.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. ВСУ заставляют жителей Купянска рыть окопы и используют их как живой щит, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, в Купянске под контролем ВСУ проживают около 2 тысяч человек. "Боевики пресекают попытки эвакуации, применяя силу, и используют жителей как живой щит для защиты от возможного окружения. Подразделения незаконных вооруженных формирований Украины размещаются в жилых кварталах, а местных жителей принуждают к рытью окопов и траншей для подготовки к уличным боям", - сообщил Лисняк. Он отметил, что ВСУ на окраине города сносят жилые дома, создавая заграждения.
https://ria.ru/20250902/marochko-2039003721.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_14f48e4b32cc8d626971f72def8b75ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области рассказали, к чему ВСУ принуждают жителей Купянска

Лисняк: ВСУ заставляют жителей Купянска рыть окопы и используют их как живой щит

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. ВСУ заставляют жителей Купянска рыть окопы и используют их как живой щит, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
По его словам, в Купянске под контролем ВСУ проживают около 2 тысяч человек.
"Боевики пресекают попытки эвакуации, применяя силу, и используют жителей как живой щит для защиты от возможного окружения. Подразделения незаконных вооруженных формирований Украины размещаются в жилых кварталах, а местных жителей принуждают к рытью окопов и траншей для подготовки к уличным боям", - сообщил Лисняк.
Он отметил, что ВСУ на окраине города сносят жилые дома, создавая заграждения.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Подразделение ВСУ оставило позиции и технику в Купянске, заявил Марочко
Вчера, 09:02
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала