https://ria.ru/20250902/kupyansk-2039143940.html
В Харьковской области рассказали, к чему ВСУ принуждают жителей Купянска
В Харьковской области рассказали, к чему ВСУ принуждают жителей Купянска - РИА Новости, 02.09.2025
В Харьковской области рассказали, к чему ВСУ принуждают жителей Купянска
ВСУ заставляют жителей Купянска рыть окопы и используют их как живой щит, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T15:35:00+03:00
2025-09-02T15:35:00+03:00
2025-09-02T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_0:305:3077:2036_1920x0_80_0_0_baafaf3107a47e0f6260f1544627be74.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. ВСУ заставляют жителей Купянска рыть окопы и используют их как живой щит, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, в Купянске под контролем ВСУ проживают около 2 тысяч человек. "Боевики пресекают попытки эвакуации, применяя силу, и используют жителей как живой щит для защиты от возможного окружения. Подразделения незаконных вооруженных формирований Украины размещаются в жилых кварталах, а местных жителей принуждают к рытью окопов и траншей для подготовки к уличным боям", - сообщил Лисняк. Он отметил, что ВСУ на окраине города сносят жилые дома, создавая заграждения.
https://ria.ru/20250902/marochko-2039003721.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_14f48e4b32cc8d626971f72def8b75ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области рассказали, к чему ВСУ принуждают жителей Купянска
Лисняк: ВСУ заставляют жителей Купянска рыть окопы и используют их как живой щит