В Харьковской области заявили о критической обстановке в Купянске
2 сен 2025
В Харьковской области заявили о критической обстановке в Купянске
Критическая обстановка сложилась в Купянске, запрещен ввоз гуманитарной помощи, а выезд контролируется ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Критическая обстановка сложилась в Купянске, запрещен ввоз гуманитарной помощи, а выезд контролируется ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. "На 31 августа 2025 года обстановка в оккупированном Купянске Харьковской области остается критической. С 25 августа город закрыт, въезды и выезды контролируются боевиками незаконных вооруженных формирований Украины. Ввоз гуманитарной помощи и въезд волонтеров запрещены", - сказал Лисняк. По его информации, в Купянске проживают около 2 тысяч гражданских лиц, а в купянской общине - около 5 тысяч человек.
В Харьковской области заявили о критической обстановке в Купянске
