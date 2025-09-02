Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области заявили о критической обстановке в Купянске
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 02.09.2025
В Харьковской области заявили о критической обстановке в Купянске
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Критическая обстановка сложилась в Купянске, запрещен ввоз гуманитарной помощи, а выезд контролируется ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. "На 31 августа 2025 года обстановка в оккупированном Купянске Харьковской области остается критической. С 25 августа город закрыт, въезды и выезды контролируются боевиками незаконных вооруженных формирований Украины. Ввоз гуманитарной помощи и въезд волонтеров запрещены", - сказал Лисняк. По его информации, в Купянске проживают около 2 тысяч гражданских лиц, а в купянской общине - около 5 тысяч человек.
харьковская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Критическая обстановка сложилась в Купянске, запрещен ввоз гуманитарной помощи, а выезд контролируется ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"На 31 августа 2025 года обстановка в оккупированном Купянске Харьковской области остается критической. С 25 августа город закрыт, въезды и выезды контролируются боевиками незаконных вооруженных формирований Украины. Ввоз гуманитарной помощи и въезд волонтеров запрещены", - сказал Лисняк.
По его информации, в Купянске проживают около 2 тысяч гражданских лиц, а в купянской общине - около 5 тысяч человек.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
ВС России берут Купянск в окружение, сообщил Ганчев
28 августа, 19:04
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
