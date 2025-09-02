https://ria.ru/20250902/krym-2039092000.html
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.09.2025
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 12 минут, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:09:00+03:00
2025-09-02T14:09:00+03:00
2025-09-02T14:09:00+03:00
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40267/97/402679771_0:658:2048:1810_1920x0_80_0_0_87bcadb2e37e6546717bc28fe3dc4f08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 12 минут, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили днем во вторник. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение длилось 12 минут.
https://ria.ru/20250902/sevastopol-2039086001.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40267/97/402679771_0:466:2048:2002_1920x0_80_0_0_e7aee36115ea1d32ddad0127ed999d68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму отменили ракетную опасность
МЧС: в Крыму отменили угрозу атаки беспилотников