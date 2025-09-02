https://ria.ru/20250902/krym-2039092000.html

В Крыму отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 12 минут, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T14:09:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 12 минут, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили днем во вторник. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение длилось 12 минут.

