В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T13:51:00+03:00
2025-09-02T13:51:00+03:00
2025-09-02T13:53:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России."Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.Сигнал об опасности поступил в 13.48 мск.
