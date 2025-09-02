https://ria.ru/20250902/krokus-2038981320.html

Посетители "Крокуса" рассказали в суде, как спасались от террористов

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006651476_0:0:3157:1775_1920x0_80_0_0_60c75eecdcba89ca811a449bf91c99f6.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Некоторые посетители концертного зала "Крокус сити холл" рассказали в суде, что притворились мертвыми, чтобы спастись от террористов, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Несколько человек в ходе опроса в суде рассказали, что притворились мертвыми. Они не знали, куда им бежать, и боялись погибнуть от пуль террористов", - рассказал собеседник агентства. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей. На скамье подсудимых - 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.

красногорск

