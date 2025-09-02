Рейтинг@Mail.ru
Ведущий сторонник импичмента Трампу уйдет в отставку, пишет NYT
09:20 02.09.2025
Ведущий сторонник импичмента Трампу уйдет в отставку, пишет NYT
в мире
сша
нью-йорк (город)
манхэттен
дональд трамп
джо байден
нэнси пелоси
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Один из "ведущих либералов" в Конгрессе США, более 30 лет представлявший Нью-Йорк в палате представителей, демократ Джерри Надлер заявил, что оставит свой пост в следующем году из-за "необходимости смены поколений в партии" по примеру экс-президента страны Джо Байдена, пишет газета New York Times. "Надлер, один из ведущих либералов Конгресса на протяжении трёх десятилетий, не будет баллотироваться на переизбрание в следующем году, прислушавшись к призыву к смене поколений, охватившему его партию", - пишет издание. По мнению Надлера, другим стареющим демократам стоит также подумать об уходе в отставку. Как отмечает газета, это решение ознаменует завершение 34-летней карьеры в Конгрессе, которая поставила Надлера, некогда возглавлявшего юридический комитет в палате представителей, в центр крупных битв за гражданские права и трёх президентских импичментов. Кроме того, оно почти наверняка спровоцирует ожесточённую борьбу на праймериз за редкое вакантное место демократов в самом сердце Манхэттена, добавляет New York Times. "Наблюдение за Байденом действительно показало необходимость смены поколений в партии, и я думаю, что хочу это уважать", - заявил Надлер. Как отмечает New York Times, Надлер был одним из самых влиятельных сторонников импичмента президенту США Дональду Трампу. В конечном итоге ему это удалось, и в 2019 году он провел статьи импичмента через свой комитет. Однако его бескомпромиссные взгляды раздражали тогдашнего спикера Нэнси Пелоси, которая в ключевые моменты отодвигала его на второй план. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, который тогда занимал пост президента США, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Дональда Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом. Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Байден.
в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, джо байден, нэнси пелоси
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
