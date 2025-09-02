https://ria.ru/20250902/koloniya-2039036267.html
Журналистке "Дождя"* Таратуте** грозит до двух лет колонии
Журналистке "Дождя"* Таратуте** грозит до двух лет колонии - РИА Новости, 02.09.2025
Журналистке "Дождя"* Таратуте** грозит до двух лет колонии
Журналистке и ведущей телеканала "Дождь"* Юлии Таратуте** (и телеканал, и журналист признаны иноагентами в РФ) по делу о нарушении обязанностей иноагента грозит РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T11:44:00+03:00
2025-09-02T11:44:00+03:00
2025-09-02T11:44:00+03:00
россия
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013870792_0:546:2047:1697_1920x0_80_0_0_96820955156f81ee46bc319d4d0aa2df.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Журналистке и ведущей телеканала "Дождь"* Юлии Таратуте** (и телеканал, и журналист признаны иноагентами в РФ) по делу о нарушении обязанностей иноагента грозит до двух лет колонии. Как сообщила прокуратура Москвы, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы, самое строгое наказание - два года лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в суд, оно будет рассмотрено заочно, поскольку обвиняемая объявлена в международный розыск. По данным правоохранителей, признанная иноагентом Таратута** дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако с января 2024 года по январь 2025 года, находясь за пределами РФ, она вновь не представила в уполномоченный орган необходимые по законодательству сведения.* Признан СМИ-иноагентом.* Признана иноагентом в РФ.
