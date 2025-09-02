Рейтинг@Mail.ru
Журналистке "Дождя"* Таратуте** грозит до двух лет колонии - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/koloniya-2039036267.html
Журналистке "Дождя"* Таратуте** грозит до двух лет колонии
Журналистке "Дождя"* Таратуте** грозит до двух лет колонии - РИА Новости, 02.09.2025
Журналистке "Дождя"* Таратуте** грозит до двух лет колонии
Журналистке и ведущей телеканала "Дождь"* Юлии Таратуте** (и телеканал, и журналист признаны иноагентами в РФ) по делу о нарушении обязанностей иноагента грозит РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T11:44:00+03:00
2025-09-02T11:44:00+03:00
россия
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013870792_0:546:2047:1697_1920x0_80_0_0_96820955156f81ee46bc319d4d0aa2df.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Журналистке и ведущей телеканала "Дождь"* Юлии Таратуте** (и телеканал, и журналист признаны иноагентами в РФ) по делу о нарушении обязанностей иноагента грозит до двух лет колонии. Как сообщила прокуратура Москвы, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы, самое строгое наказание - два года лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в суд, оно будет рассмотрено заочно, поскольку обвиняемая объявлена в международный розыск. По данным правоохранителей, признанная иноагентом Таратута** дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако с января 2024 года по январь 2025 года, находясь за пределами РФ, она вновь не представила в уполномоченный орган необходимые по законодательству сведения.* Признан СМИ-иноагентом.* Признана иноагентом в РФ.
https://ria.ru/20250902/mongayt-2039003177.html
https://ria.ru/20250902/delo-2039012437.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013870792_0:354:2047:1889_1920x0_80_0_0_a9821ac7197028dbc1066cc3cf3a0915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, общество
Россия, Москва, Общество
Журналистке "Дождя"* Таратуте** грозит до двух лет колонии

Журналистке и ведущей "Дождя"* Таратуте** грозит до 2 лет колонии

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкЮлия Таратута**
Юлия Таратута** - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Юлия Таратута**. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Журналистке и ведущей телеканала "Дождь"* Юлии Таратуте** (и телеканал, и журналист признаны иноагентами в РФ) по делу о нарушении обязанностей иноагента грозит до двух лет колонии.
Как сообщила прокуратура Москвы, ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы, самое строгое наказание - два года лишения свободы.
Анна Монгайт** - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Уголовное дело журналистки "Дождя"* Монгайт** поступило в суд
08:57
Уголовное дело уже направлено в суд, оно будет рассмотрено заочно, поскольку обвиняемая объявлена в международный розыск.
По данным правоохранителей, признанная иноагентом Таратута** дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако с января 2024 года по январь 2025 года, находясь за пределами РФ, она вновь не представила в уполномоченный орган необходимые по законодательству сведения.
* Признан СМИ-иноагентом.
* Признана иноагентом в РФ.
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Дело Быкова* о фейках о ВС России поступило в суд
09:50
 
РоссияМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала