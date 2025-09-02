Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил ситуацию с поставками бразильского кофе в Россию
09:05 02.09.2025
Эксперт оценил ситуацию с поставками бразильского кофе в Россию
Эксперт оценил ситуацию с поставками бразильского кофе в Россию
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сложные погодные условия летом 2025 года в Бразилии могут сказаться на урожае кофе, однако на поставки в Россию это сильно не повлияет, сообщил РИА Новости директор по маркетингу кофейной компании "Сварщица Екатерина" Сергей Митрофанов. "В конце лета эксперты кофейного рынка традиционно следят за урожаем в Латинской Америке... В этом году в ряде регионов Бразилии отмечаются погодные явления, которые могут повлиять на урожай кофе: заморозки и засуха. Однако, условия текущих контрактов... позволяют уверенно планировать закупки", - рассказал Митрофанов. Он отметил, что в странах Латинской Америки, которые производят 60% мирового объема кофе, в конце лета определяется ситуация на глобальном рынке кофе на ближайший год. По словам эксперта, ситуация по итогам лета на рынке стабильная. Новости про повышение цен на кофе из Бразилии пока не привели к существенным изменениям, а касаются только отдельных будущих сделок. Бразилия в 2024 году нарастила поставки кофе в Россию в 1,6 раза, до 62 тысяч тонн. Это стало максимальным объемом экспорта с 1997 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Стоимость импортированных российскими компаниями зерен выросла вдвое - до 266,2 миллиона долларов с 130,9 миллиона годом ранее.
Эксперт оценил ситуацию с поставками бразильского кофе в Россию

Митрофанов: заморозки в Бразилии не повлияют на поставки кофе в Россию

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сложные погодные условия летом 2025 года в Бразилии могут сказаться на урожае кофе, однако на поставки в Россию это сильно не повлияет, сообщил РИА Новости директор по маркетингу кофейной компании "Сварщица Екатерина" Сергей Митрофанов.
"В конце лета эксперты кофейного рынка традиционно следят за урожаем в Латинской Америке... В этом году в ряде регионов Бразилии отмечаются погодные явления, которые могут повлиять на урожай кофе: заморозки и засуха. Однако, условия текущих контрактов... позволяют уверенно планировать закупки", - рассказал Митрофанов.
Он отметил, что в странах Латинской Америки, которые производят 60% мирового объема кофе, в конце лета определяется ситуация на глобальном рынке кофе на ближайший год. По словам эксперта, ситуация по итогам лета на рынке стабильная. Новости про повышение цен на кофе из Бразилии пока не привели к существенным изменениям, а касаются только отдельных будущих сделок.
Бразилия в 2024 году нарастила поставки кофе в Россию в 1,6 раза, до 62 тысяч тонн. Это стало максимальным объемом экспорта с 1997 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Стоимость импортированных российскими компаниями зерен выросла вдвое - до 266,2 миллиона долларов с 130,9 миллиона годом ранее.
