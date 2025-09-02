https://ria.ru/20250902/kofe-2039004116.html

Эксперт оценил ситуацию с поставками бразильского кофе в Россию

Эксперт оценил ситуацию с поставками бразильского кофе в Россию - РИА Новости, 02.09.2025

Эксперт оценил ситуацию с поставками бразильского кофе в Россию

Сложные погодные условия летом 2025 года в Бразилии могут сказаться на урожае кофе, однако на поставки в Россию это сильно не повлияет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T09:05:00+03:00

2025-09-02T09:05:00+03:00

2025-09-02T09:05:00+03:00

бразилия

россия

латинская америка

сергей митрофанов

кофе

еда

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766281622_0:0:3368:1896_1920x0_80_0_0_7f425d7321d8300811048f0332be3083.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сложные погодные условия летом 2025 года в Бразилии могут сказаться на урожае кофе, однако на поставки в Россию это сильно не повлияет, сообщил РИА Новости директор по маркетингу кофейной компании "Сварщица Екатерина" Сергей Митрофанов. "В конце лета эксперты кофейного рынка традиционно следят за урожаем в Латинской Америке... В этом году в ряде регионов Бразилии отмечаются погодные явления, которые могут повлиять на урожай кофе: заморозки и засуха. Однако, условия текущих контрактов... позволяют уверенно планировать закупки", - рассказал Митрофанов. Он отметил, что в странах Латинской Америки, которые производят 60% мирового объема кофе, в конце лета определяется ситуация на глобальном рынке кофе на ближайший год. По словам эксперта, ситуация по итогам лета на рынке стабильная. Новости про повышение цен на кофе из Бразилии пока не привели к существенным изменениям, а касаются только отдельных будущих сделок. Бразилия в 2024 году нарастила поставки кофе в Россию в 1,6 раза, до 62 тысяч тонн. Это стало максимальным объемом экспорта с 1997 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Стоимость импортированных российскими компаниями зерен выросла вдвое - до 266,2 миллиона долларов с 130,9 миллиона годом ранее.

https://ria.ru/20250902/import-2039003508.html

бразилия

россия

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бразилия, россия, латинская америка, сергей митрофанов, кофе, еда, экономика