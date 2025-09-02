Рейтинг@Mail.ru
Министр общественной безопасности КНДР посетит Россию - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/kndr-2038984929.html
Министр общественной безопасности КНДР посетит Россию
Министр общественной безопасности КНДР посетит Россию - РИА Новости, 02.09.2025
Министр общественной безопасности КНДР посетит Россию
Делегация КНДР во главе с министром общественной безопасности страны Пан Ду Сопом отбыла с визитом в Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T06:05:00+03:00
2025-09-02T06:05:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
россия
пхеньян
виталий шулика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_35607c7b5ed2b928dfcc97a102d66782.jpg
ТОКИО, 2 сен - РИА Новости. Делегация КНДР во главе с министром общественной безопасности страны Пан Ду Сопом отбыла с визитом в Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что делегация отбыла 1 сентября. О целях визита не сообщается. В свою очередь, южнокорейское агентство Ренхап не исключает, что визит может быть нацелен на обсуждение вопросов, связанных с рабочими из КНДР в России. В мае этого года в Пхеньяне состоялись переговоры между заместителем министра общественной безопасности КНДР Ли Сон Чхолем и заместителем министра внутренних дел РФ Виталием Шуликой. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения обменов и сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. Кроме этого, состоялась протокольная встреча Виталия Шулики с министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Сопом.
https://ria.ru/20250814/volodin-2035160000.html
https://ria.ru/20250831/kndr-1953497198.html
кндр (северная корея)
россия
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_67d8d24e38872e87562ef9e8c4a82e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), россия, пхеньян, виталий шулика
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Пхеньян, Виталий Шулика
Министр общественной безопасности КНДР посетит Россию

Делегация КНДР во главе с министром общественной безопасности посетит Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 2 сен - РИА Новости. Делегация КНДР во главе с министром общественной безопасности страны Пан Ду Сопом отбыла с визитом в Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что делегация отбыла 1 сентября. О целях визита не сообщается.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ во время встречи в Пхеньяне. 14 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Володин рассказал о развитии отношений России и КНДР
14 августа, 07:25
В свою очередь, южнокорейское агентство Ренхап не исключает, что визит может быть нацелен на обсуждение вопросов, связанных с рабочими из КНДР в России.
В мае этого года в Пхеньяне состоялись переговоры между заместителем министра общественной безопасности КНДР Ли Сон Чхолем и заместителем министра внутренних дел РФ Виталием Шуликой. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения обменов и сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. Кроме этого, состоялась протокольная встреча Виталия Шулики с министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Сопом.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. 2024 год - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и КНДР
31 августа, 19:49
 
В миреКНДР (Северная Корея)РоссияПхеньянВиталий Шулика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала