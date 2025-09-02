https://ria.ru/20250902/kndr-2038984929.html
Министр общественной безопасности КНДР посетит Россию
Министр общественной безопасности КНДР посетит Россию - РИА Новости, 02.09.2025
Министр общественной безопасности КНДР посетит Россию
Делегация КНДР во главе с министром общественной безопасности страны Пан Ду Сопом отбыла с визитом в Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T06:05:00+03:00
2025-09-02T06:05:00+03:00
2025-09-02T06:05:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
россия
пхеньян
виталий шулика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_35607c7b5ed2b928dfcc97a102d66782.jpg
ТОКИО, 2 сен - РИА Новости. Делегация КНДР во главе с министром общественной безопасности страны Пан Ду Сопом отбыла с визитом в Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что делегация отбыла 1 сентября. О целях визита не сообщается. В свою очередь, южнокорейское агентство Ренхап не исключает, что визит может быть нацелен на обсуждение вопросов, связанных с рабочими из КНДР в России. В мае этого года в Пхеньяне состоялись переговоры между заместителем министра общественной безопасности КНДР Ли Сон Чхолем и заместителем министра внутренних дел РФ Виталием Шуликой. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения обменов и сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. Кроме этого, состоялась протокольная встреча Виталия Шулики с министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Сопом.
https://ria.ru/20250814/volodin-2035160000.html
https://ria.ru/20250831/kndr-1953497198.html
кндр (северная корея)
россия
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_67d8d24e38872e87562ef9e8c4a82e46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), россия, пхеньян, виталий шулика
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Пхеньян, Виталий Шулика
Министр общественной безопасности КНДР посетит Россию
Делегация КНДР во главе с министром общественной безопасности посетит Россию