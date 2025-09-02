https://ria.ru/20250902/kndr-2038984929.html

Министр общественной безопасности КНДР посетит Россию

2025-09-02T06:05:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

россия

пхеньян

виталий шулика

ТОКИО, 2 сен - РИА Новости. Делегация КНДР во главе с министром общественной безопасности страны Пан Ду Сопом отбыла с визитом в Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что делегация отбыла 1 сентября. О целях визита не сообщается. В свою очередь, южнокорейское агентство Ренхап не исключает, что визит может быть нацелен на обсуждение вопросов, связанных с рабочими из КНДР в России. В мае этого года в Пхеньяне состоялись переговоры между заместителем министра общественной безопасности КНДР Ли Сон Чхолем и заместителем министра внутренних дел РФ Виталием Шуликой. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения обменов и сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. Кроме этого, состоялась протокольная встреча Виталия Шулики с министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Сопом.

2025

