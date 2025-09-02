https://ria.ru/20250902/kndr-2038971821.html

НИИ в КНДР изготовил двигатель для МБР типа "Хвасон-20"

НИИ в КНДР изготовил двигатель для МБР типа "Хвасон-20" - РИА Новости, 02.09.2025

НИИ в КНДР изготовил двигатель для МБР типа "Хвасон-20"

НИИ комплексного центра по исследованию химических материалов при главном управлении ракетостроения КНДР изготовил твердотопливный двигатель высокой тяги,... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T02:12:00+03:00

2025-09-02T02:12:00+03:00

2025-09-02T10:51:00+03:00

кндр (северная корея)

в мире

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039023886_0:24:1001:587_1920x0_80_0_0_c16670787c59b583410e26bd2d085ece.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. НИИ комплексного центра по исследованию химических материалов при главном управлении ракетостроения КНДР изготовил твердотопливный двигатель высокой тяги, который планируется использовать для межконтинентальной ракеты (МБР) "Хвасон-19" и МБР следующего поколения "Хвасон-20", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник посетил этот НИИ, где встретился со специалистами и ознакомился с результатами работы в этой области."Институт изготовил твердотопливный двигатель высокой тяги с использованием композиционного углеродного волокна и подтвердил надежность работы двигателя и его точность в ходе восьми статических огневых испытаний за прошедшие два года... Планируется использовать двигатель для МБР типа "Хвасонпхо-19" и МБР следующего поколения "Хвасонпхо-20", - говорится в сообщении.Уточняется, что Ким Чен Ын также обсудил вопрос по созданию специализированной базы серийного производства.

https://ria.ru/20250901/kndr-2038734157.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кндр (северная корея), в мире, ким чен ын