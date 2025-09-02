НИИ в КНДР изготовил двигатель для МБР типа "Хвасон-20"
© Фото : KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения НИИ комплексного центра по исследованию химических материалов при главном управлении ракетостроения КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения НИИ комплексного центра по исследованию химических материалов при главном управлении ракетостроения КНДР
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. НИИ комплексного центра по исследованию химических материалов при главном управлении ракетостроения КНДР изготовил твердотопливный двигатель высокой тяги, который планируется использовать для межконтинентальной ракеты (МБР) "Хвасон-19" и МБР следующего поколения "Хвасон-20", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник посетил этот НИИ, где встретился со специалистами и ознакомился с результатами работы в этой области.
"Институт изготовил твердотопливный двигатель высокой тяги с использованием композиционного углеродного волокна и подтвердил надежность работы двигателя и его точность в ходе восьми статических огневых испытаний за прошедшие два года... Планируется использовать двигатель для МБР типа "Хвасонпхо-19" и МБР следующего поколения "Хвасонпхо-20", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Ким Чен Ын также обсудил вопрос по созданию специализированной базы серийного производства.