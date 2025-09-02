https://ria.ru/20250902/kitay-2039035947.html
Безвизовый режим не удешевит туры в Китай, считают в РСТ
Безвизовый режим не удешевит туры в Китай, считают в РСТ - РИА Новости, 02.09.2025
Безвизовый режим не удешевит туры в Китай, считают в РСТ
Введение безвизового режима Китаем для россиян не понизит стоимость туров в эту страну, китайский турпродукт не отличается "перегревом" цен, сообщили РИА... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T11:43:00+03:00
2025-09-02T11:43:00+03:00
2025-09-02T11:43:00+03:00
туризм
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение безвизового режима Китаем для россиян не понизит стоимость туров в эту страну, китайский турпродукт не отличается "перегревом" цен, сообщили РИА Новости в Российском союзе туроператоров (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум". Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Позже в РСТ сообщили РИА Новости, что это увеличит турпоток из РФ на материковый Китай очень быстро и многократно. "Удешевления туров мы не ожидаем, зная китайский менталитет. В целом китайский туристический продукт не отличается "перегревом" цен", - сообщили в РСТ.
https://ria.ru/20250902/kitay-2039035470.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c9364a0977faaa50ebcf1b29c44ab708.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия
Безвизовый режим не удешевит туры в Китай, считают в РСТ
РСТ: китайский турпродукт не отличается перегревом цен