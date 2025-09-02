Рейтинг@Mail.ru
Безвизовый режим не удешевит туры в Китай, считают в РСТ - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:43 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/kitay-2039035947.html
Безвизовый режим не удешевит туры в Китай, считают в РСТ
Безвизовый режим не удешевит туры в Китай, считают в РСТ - РИА Новости, 02.09.2025
Безвизовый режим не удешевит туры в Китай, считают в РСТ
Введение безвизового режима Китаем для россиян не понизит стоимость туров в эту страну, китайский турпродукт не отличается "перегревом" цен, сообщили РИА... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T11:43:00+03:00
2025-09-02T11:43:00+03:00
туризм
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение безвизового режима Китаем для россиян не понизит стоимость туров в эту страну, китайский турпродукт не отличается "перегревом" цен, сообщили РИА Новости в Российском союзе туроператоров (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум". Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Позже в РСТ сообщили РИА Новости, что это увеличит турпоток из РФ на материковый Китай очень быстро и многократно. "Удешевления туров мы не ожидаем, зная китайский менталитет. В целом китайский туристический продукт не отличается "перегревом" цен", - сообщили в РСТ.
https://ria.ru/20250902/kitay-2039035470.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c9364a0977faaa50ebcf1b29c44ab708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия
Туризм, Китай, Россия
Безвизовый режим не удешевит туры в Китай, считают в РСТ

РСТ: китайский турпродукт не отличается перегревом цен

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение безвизового режима Китаем для россиян не понизит стоимость туров в эту страну, китайский турпродукт не отличается "перегревом" цен, сообщили РИА Новости в Российском союзе туроператоров (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум".
Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Позже в РСТ сообщили РИА Новости, что это увеличит турпоток из РФ на материковый Китай очень быстро и многократно.
"Удешевления туров мы не ожидаем, зная китайский менталитет. В целом китайский туристический продукт не отличается "перегревом" цен", - сообщили в РСТ.
Флаг Китая на пешеходной улице в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В РСТ назвали ввод Китаем безвиза для россиян потрясающей новостью
11:40
 
ТуризмКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала