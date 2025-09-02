https://ria.ru/20250902/kitay-2039035947.html

Безвизовый режим не удешевит туры в Китай, считают в РСТ

Безвизовый режим не удешевит туры в Китай, считают в РСТ - РИА Новости, 02.09.2025

Безвизовый режим не удешевит туры в Китай, считают в РСТ

Введение безвизового режима Китаем для россиян не понизит стоимость туров в эту страну, китайский турпродукт не отличается "перегревом" цен, сообщили РИА... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T11:43:00+03:00

2025-09-02T11:43:00+03:00

2025-09-02T11:43:00+03:00

туризм

китай

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение безвизового режима Китаем для россиян не понизит стоимость туров в эту страну, китайский турпродукт не отличается "перегревом" цен, сообщили РИА Новости в Российском союзе туроператоров (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум". Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Позже в РСТ сообщили РИА Новости, что это увеличит турпоток из РФ на материковый Китай очень быстро и многократно. "Удешевления туров мы не ожидаем, зная китайский менталитет. В целом китайский туристический продукт не отличается "перегревом" цен", - сообщили в РСТ.

https://ria.ru/20250902/kitay-2039035470.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия